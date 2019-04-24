【華冠投顧】幸運星-強心臟人工盤(2)－金手指拉尾盤！！再收萬一點之上

林幸蓉 分析師

焦點個股：2330 台積電、2317 鴻海、2439 美律、2367 燿華、2313 華通

美股重量級企業財報啟動，推特第 1 季淨利年增兩倍，股價上漲 15.71%，加上聯準會轉鴿、美中貿易談判樂觀等因素帶動，美股四大指數皆上漲，其中 S&P 500、NASDAQ、費半三指數創收盤新高……

台股開高，權王 2330 台積電 270 元再創歷史新高，市值 7 兆，將和本週要公布財報的英特爾互比市值。盤中被日、韓、陸股市表現不佳拖累，開高走低一度跌破萬一點，最後一盤…… 控盤者金手指再現…… 權王 2330 台積電、人氣王 2317 鴻海、股王 3008 大立光、2474 可成、2408 南亞科、2886 兆豐金、1102 亞泥再次拉好拉飽拉滿…… 大盤指數立馬由跌 16 點拉成小漲 1 點，收 11027 點，成交量為 1,205 億…… 兩度站穩萬一點！！！台股果然如幸運星老師預期…… 強心臟人工盤！！強心臟人工盤啊！！

強勢股方面：今日由電機機械發動，而幸運星未雨綢繆，4/2 就送給大家《金光搶搶滾飆股集》…… 其中僅 2 檔電機股 1597 直得，洗完直噴⊕，洗完後果然還是台股今天最強的電機股！4540 全球傳動…… 大漲 7.62%。而週一開始贈送的《【亮晶晶】七仙女飆股集》中唯一的電機股「大銀兒」創高…… 漲 6 元，「任天堂」仙女創高…… 漲 3.04%（亮晶晶七仙女：「蕾仙女」+「大昱兒」+「藍芽仙女」+「音箱仙女」…… 優於大盤蠢蠢欲動……）

其他強勢股包括網通 3363 上詮，連接器 5457 宣德，其他有 8210 勤誠、2439 美律、連漲多拉回跌好幾天的散熱族群 6230 超眾、3338 泰碩也跌深反彈…… 須留意 PCB 今日開始有集體轉弱的現象，如 2367 燿華、2313 華通……

PS：幸運星贈送分享的股票開大門走大路…… 無須追追追…… 請記得低低的買…… 自然買得安心 + 抱得放心 + 賺得開心..

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。