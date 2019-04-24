【華冠投顧】台股短線整理姿態仍強 為了抑制不耐久盤賣壓 多頭拿出什麼動作最有效?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日提過「指數先殺短多再軋短空，兼具衝關前甩轎以及增添拉抬動能的效果，摸蜊仔兼洗褲，加上週選擇權結算又有點火誘因，故維持 "本周將有續創新高的潛力" 看法」。

昨夜美股創高，三大指數距離去年高點僅有咫尺之遙，今日大盤開高試圖挑戰波段高點（台指期率先創高），不過盤中在亞股走跌拖累下震盪壓回，低點遇五日線收腳，終場 + 1 點，OTC 指數同樣守五日線 + 0.01%。

從週選擇權 OI 角度分析，今日大盤若能控制在 11000～10050 點之間，大咖可實現最大收益，因此今日全場大致就維持在此一區間震盪，低點也落在「萬一」附近。

週選擇權結算過後，下周一又將進行摩台期結算，多方撐指數於高檔的誘因仍在，加上美股隨時有可能突破去年高點創歷史新高，故維持 "大盤整理過後可望創高" 看法。

不過要提醒的是，下半周多頭要儘快轉強上攻才好，因為從年初起漲至今，低量整理頂多休息一周就有續攻動能，如果多頭拖到下周摩台期結算還遲不表態，恐陸續引出不耐久盤的賣壓出籠。

目前多方控盤格局不變，大盤短線強勢整理（守在 4/15 向上缺口 10836~10849 之上）格局亦不變，整理過後有再挑戰去年高點的潛力，多頭最重要的強弱支撐仍看 4/8 向上缺口 10741~10759。

＜操作策略＞

近期的選股原則，就是藉由台股震盪或壓回的契機，鎖定能夠在利空下嚴守支撐甚至逆勢上攻的個股或族群，因為這類 "疾風知勁草" 個股往往都具備強勢股 DNA，成為整理過後的新主流。

由於台股整理節奏偏正向發展，因此昇楷上周五開始陸續佈局新一輪的 "疾風知勁草" 標的，至於整理結構中的《(智慧好夥伴)5425 台半》仍續抱，隨移動停利點動作，其餘個股追蹤請收看今天的 "盤後影音"

＜強弱勢股＞

今日強勢股方面，自動化設備族群續強，《1597 直得》鎖上漲停帶動《1589 永冠 - KY》、《4540 全球傳動》、《2049 上銀》、《3563 牧德》... 攜手攻堅；散熱族群急跌後出現反彈，在《6230 超眾》漲停領軍下，《3017 奇鋐》、《3338 泰碩》、《3324 雙鴻》... 連袂上漲；單兵突破股有《2439 美律》、《8436 大江》、《5457 宣德》... 表現亮眼。

今日弱勢股方面，PCB 族群漲多持續回檔，以《2313 華通》、《2367 燿華》、《5348 先豐》、《6278 台表科》... 跌幅較重；被動元件龍頭《2327 國巨》跌破均線糾結區後持續下挫，仍為弱勢結構。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。