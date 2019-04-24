台股穩守萬一高檔震盪 外資連9天買超台積電

台股今 (24) 日有驚無險站穩 11000 點關卡，但外資與自營商賣超逾 24 億元，僅投信小買 2.9 億元，三大法人賣超 22.34 億元，大盤終場只上漲 1.96 點，收在 11027.64 點，成交量 1205.74 億元。

台股今日量縮震檔，三大法人外資賣超 12.4 億元、自營商賣超 12.84 億元，投信小幅買超 2.9 億元，外資反手調節持股，台積電仍受外資青睞，已連續 9 個交易日獲外資買超。

外資買超前五大個股中，包括欣興 (19721 張)、美律 (5984 張)、台積電 (5748 張)、旺宏 (5057 張)、南亞科 (4693 張)；賣超前五大個股分別為群創 (32745 張)、元大滬深 300 正 2(18352 張)、新光金 (10326 張)、友達 (9841 張)、富邦上証正 2(8905 張)。

自營商買超前五大個股中，指數型股票就占了 4 檔，包括元大 S&P 原油正 2(5641 張)、元大高股息 (5500 張)、元大台灣 50 反 1(5446 張)、國泰中國 A50(2433 張)、中鴻 (2156 張)；賣超前五大個股分別：元大滬深 300 正 2(20881 張)、富邦 VIX(10531 張)、群創 (3307 張)、富邦上証正 2(1955 張)、元大 S&P 原油反 1(1933 張)。

投信買超前五大分別：中鴻 (1070 張)、長榮 (1060 張)、智邦 (744 張)、瀚宇博 (726 張)、美律 (645 張)；賣超前五大分別為：華通 (3900 張)、燿華 (3805 張)、金像電 (2676 張)、京元電 (2086 張)。