【華冠投顧】盤後分析：等待補量

劉彥良 分析師

今日台股虎頭蛇尾開高走低，但尾盤又神龍擺尾拉升至平盤之上，多空還是在進行角力，要攻上不去、要殺下不來，這種量縮盤整盤只能等待補量來決定方向。

指數陷入僵局，中小型股不耐久盤開始出現調節的跡象，今天又是跌多於漲的結構，新轉強向上的族群有工具機、散熱模組、立訊集團等。

至於最弱勢的就是 PCB，原因在於郭明錤分析師最新報告指出，新款 AirPods 將於第四季推出，但有一款會採用新設計，恐對燿華 (2367) 和華通 (2313) 不利，但對岸的立訊和哥爾可望受惠。

選股上，可留意第一季營收成長股，搶先卡位季報行情，此外時序即將進入五窮六絕，高殖利率概念將成為資金避風港。禾昌 (6158) 每股配發現金股利 10 元而且減資五成，等於是每股可拿到 15 元現金，也讓股價開盤漲停後一價到底，收盤仍鎖單約 32 萬張。

當然，這種股票今天只成交 630 張，就算開盤前掛單，要成交也是靠運氣，只是我們可以布局它的相關公司，該公司開小高後震盪收最高，這是投資朋友可以把握的機會，就看你功課作得足不足。

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