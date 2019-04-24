〈美封殺伊朗出口〉分析師：若沙國坐視且利比亞動盪 美國可能被迫釋出戰備儲油

RBC 全球商品戰略負責人 Helima Croft 表示，針對原油價格問題，美國總統川普可能面臨一個「殘酷的夏天」。

川普政府週一 (22 日) 表示將終止允許某些國家從伊朗購買石油的豁免計劃，使油價飆升至近 6 個月高點。表面上這個作法是想將伊朗的石油出口降至零，卻又讓人質疑在部分產油國持有大部分產量籌碼之下，全球石油供應的前景會是如何。

Croft 表示，「對川普總統來說，這是種走鋼索的作法，」「他一方向要努力保持美國消費者不受石油價格上升的影響，同時又要懲罰伊朗和委內瑞拉。」

她說，現在這兩個 OPEC 產油國受到嚴格的美國制裁，美國與全球其他主要石油巨頭的關係也正受到嚴格檢視。

她強調，「這給美沙關係帶來很大的壓力，」「川普總統現在正考慮是否讓沙烏地阿拉伯再次放開產能。沙國擁有大約 100 萬桶的閒置產能，但它們不想壓低油價。因此，川普總統如果希望控制油價，就必須要有很多方式可想。」

若是想讓川普為難，沙烏地阿拉伯的產能目標只需不要符合他就好。Croft 指出，沙國石油部長對國際指標布蘭特原油的價格目標在 60 美元到 80 美元之間，雖然它們最理想的價格是接近 80 美元。這意味著沙烏地阿拉伯按兵不動，讓川普開始著急，因為它要等待目前每桶 74 美元左右的布蘭特原油漲到 80 美元。

她說，「現在，沙國會說，『好吧，我們來看看市場，並確保它供應充足，』」「它們可能會先在市場上增產 40 萬桶並達到它們的 OPEC 配額​​，但我認為它們會先觀望一陣子。」

然而，如果沙國不能很快地合作，並且美國石油市場開始感受到供應萎縮的熱度，Croft 強調了川普可能採取的另一個動作：釋出戰略儲備石油。

但是，「如何運用戰備儲油至關重要的，」她說，「你只做一次性的釋出？這可能會暫時降低油價，但凸顯市場非常緊張。或者他也可能必須發表聲明強調在特定的期限內持續釋出？所以戰備儲油可以用這兩種方式發揮作用，但如果沙國增產無效，這就是手上所能使用的武器。」

Croft 表示，在這種情況下最大的不確定因素就是利比亞，這是另一個處於內戰邊緣的 OPEC 產油國，近幾個月來未能保持穩定的生產水平。

她說，「利比亞是首屈一指的不確定因素，它將決定川普政策的成敗。」「如果的黎波里遭到砲擊，當近乎內戰的情況發生時，石油在這種情況下顯然處於危險之中，川普總統將無力解決利比亞原油停產的衝擊。因此，如果出現利比亞停產並且沙國基本上坐視減緩增產的情形，那麼我們就得真的想辦法釋出戰備儲油。這將是它們今年夏天要做的事情。」

美國歷史上只動用過 3 次戰備儲油，最近一次是在 2011 年，因為出現一系列阿拉伯之春的破壞行動。

WTI 原油週二 (23 日) 收於每桶 66 美元以上，布蘭特原油價格維持在 74 美元區間。