〈美封殺伊朗出口〉想談判？伊朗總統：美國必須先道歉

外媒引述伊朗官媒報導，稱該國總統 Hassan Rouhani 表示，如果美國想和伊朗進行談判，必須先道歉，並停止對伊朗施壓。

美國政府去年對伊朗施以經濟制裁，日前更祭出「升級版」，自 5 月初開始，對伊朗原油出口實施徹底制裁，不再給予台灣、中國、印度、日本、南韓、土耳其、義大利和希臘等 8 個經濟體豁免待遇。

美國國務卿龐培歐重申，制裁措施的目標，是讓伊朗原油出口「歸零」。受上述消息影響，油價漲至 2019 年以來新高。

台北時間週三 (24 日) 下午 5 點 10 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.31%，至每桶 74.28 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.50%，至每桶 65.97 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

路透社引述伊朗官媒報導，指 Rouhani 強調，伊朗願意與美國談判，但前提在於，美國應為其非法行徑道歉，並解除對伊朗施加的各種壓力。

除對伊朗原油出口，施以徹底制裁外，美國總統川普也在 4 月初發表聲明，指伊朗「革命衛隊」(IRGC) 是「伊朗政府執行全球恐怖主義活動的重要工具」；他並稱，「此一行動 (把 IRGC 列為恐怖組織)，將使我們對伊朗政權施壓的範圍及規模，進一步擴大。」

對於美國將 IRGC 列為恐怖組織一事，Rouhani 極為不滿，痛批美國才是「世界恐怖主義領導者」；伊朗國家安全委員會決定回敬美方，也把美國武裝部隊，列為恐怖組織。