〈美封殺伊朗出口〉高盛：伊朗原油出口將限縮、全球閒置產能可能增加

美政府宣布從 5 月起結束所有伊朗制裁豁免權，為石油進口國帶來壓力，要求停止向伊朗購買石油，國際油價應聲在週二 (22 日) 觸及今年以來新高，華爾街投行高盛 (Goldman Sachs) 預測，伊朗原油出口量將持續減少至每日 90 萬桶。

布蘭特原油日線走勢圖 (近一年以來表現)

儘管如此，分析師認為，由於其他產油供應國有足夠的產能，全球石油市場將能夠應對伊朗供應中斷所帶來的影響。

美政府在週一 (22 日) 要求伊朗石油購買國在 5 月 1 日前停止採購或將面臨美國制裁，結束了八國伊朗石油買家為期六個月的制裁豁免。

在去年美國重新實施伊朗石油制裁之前，伊朗是石油輸出國組織 (OPEC) 的第四大產油國，每天生產約 300 萬桶原油，然而根據數據顯示，在制裁實施之後，今年 4 月份的石油出口量已縮減到每日 100 萬桶以下。美國政府在今年多次表示，希望將伊朗的石油出口量減少到每日 100 萬桶以下，甚至降至零。

巴克萊銀行在一份聲明中表示，美政府的決定令許多市場參認識感到意外，並認為此舉將導致石油市場大幅收緊。該銀行進一步說道，美政府將伊朗石油出口削減至零的目標構成了今年布蘭特原油平均價格每桶 70 美元預測的重大上行風險，今年迄今為止，每桶原油平均價格為 65 美元。

美國銀行高盛 (Goldman Sachs) 表示，預計伊朗原油出口量將持續減少至每日 90 萬桶，此外，全球閒置產能可望在今年晚些時候進一步增加，而目前的全球閒置產能為每日 200 萬桶。