能源盤後—美豁免權到期不續 期油連漲3日 再創今年新高

週二 (23 日) 交易，原油期貨連續第三個交易日上漲，並創今年新高記錄，係因交易員反應美國對伊朗石油更強硬的制裁行動。

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 75 美分或 1.1%，收每桶 66.30 美元。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 47 美分或 0.6%，收每桶 74.51 美元。

WTI 原油期貨和 Brent 原油期貨均創去年 10 月以降最高收盤價。

原油延續週一漲勢，因美國決定 5 月 2 日到期後，終止向伊朗進口石油的國家之制裁豁免權，以期更徹底地讓伊朗石油零出口。

高盛報告指出，考量到可能出問題的石油產量和「市場對備用產能更巨大的信心」，「最適度」的油價漲幅是 3%。高盛迄今仍堅守今年稍晚 Brent 期油價格將跌回每桶 65 美元的觀點。

Price Futures Group 資深市場分析師 Phil Flynn 每日報告指出，許多人都質疑川普是否會真的讓豁免權到期為止，「因為他一直擔心汽油價格上漲後對國人的衝擊，此舉是打算掐住伊朗的主要命脈——石油營收，但這對整體市場的後續影響更大，因為目前還不確定失去伊朗石油是否能輕易補上缺口。」

美方曾表示，諸如沙國和阿拉伯聯合大公國 (U.A.E) 等其他 Opec 成員國將會確保石油供應量適足，但這兩大國都曾經歷同樣的事情....「他們兩國先是增產打算補足美方制裁伊朗而出現的石油缺口，但川普後來卻又給了伊朗石油買家豁免權，導致缺口從未真正發生，他們虧損了幾十億美元，非常不開心，所以這次他們不會提前先增產做準備了。」

沙國官員表示，沙國已允諾增產可在必要時補足伊朗的缺口，但沙國從未承諾時間表與總量。

與此同時，美方對委內瑞拉的制裁也增加近日的供應不安情緒，市場部分臆測，美方對伊朗和委內瑞拉的制裁可能導致 OPEC + 減產協議終止。該協議是 OPEC 與其盟國為拉抬油價而實行每日減產 120 萬桶 (較去年 10 月產量水準) 的計畫，預計 6 月到期。分析師認為，在美國石油產量不斷上升的背景下，就是靠該減產協議才能將油價維持穩定。

RBC 資本市場商品策略全球負責人 Helima Croft 週一報告指出，她不認為伊朗會一夕之間從石油市場完全消滅，但美方讓豁免權到期為止的決議可能會讓近期內石油市場減少 70 萬至 80 萬桶 / 日供應量。

有鑑於市場會流失一些石油供應量，「如果生產商打算消除華府決議的衝擊，他們會樂意補上 12 月時同意減產的所有產量。」JFD 集團資深市場分析師 Charalambos Pissouros 說。

回到美國，市場目前靜待官方公布國內石油供應量的每週報告。根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期 EIA 將公布上週原油供應量下降 50 萬桶、汽油供應量下降 110 萬桶、蒸餾油下降 100 萬桶。

其他能源商品