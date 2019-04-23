〈美封殺伊朗出口〉伊朗原油出口被阻斷怎麼辦？沙烏地承諾將確保原油供應

沙烏地能源大臣 Khalid Al-Falih 在美國結束對伊朗石油買家的豁免權後表示，沙烏地將與其他產油國協調，以確保有足夠的供應，市場「不會失去平衡」。

Al-Falih 在一份聲明中表示，在美國宣布對伊朗實施出口制裁後，沙烏地正密切關注石油市場的發展。「在未來幾周內，沙烏地將與其他生產國和主要石油消費國密切協商，以確保石油市場均衡穩定，為了保障生產方和消費方的利益以及世界經濟的穩定。」

美國國務卿蓬佩奧周一早些時候在華盛頓告訴記者，沙烏地和阿拉伯聯合大公國將與美國一起確保石油「適當供應」，因為美國總統唐納德 · 川普將不會延長 5 月到期的伊朗石油豁免。

川普在推特上說：「在我們如今全面制裁伊朗石油的情況下，沙烏地阿拉伯和 OPEC 的其他國家將超額填補石油缺口。」

目前的一系列豁免 -- 發放給中國、希臘、印度、義大利、日本、南韓、台灣和土耳其 -- 將於 5 月 2 日到期。以事務機密為由而要求匿名的知情人士稱，沙烏地和阿拉伯聯合大公國的產量將在短期內合計每日增加約 150 萬桶。

彭博編制的油輪追蹤數據顯示，伊朗 4 月份前兩周的原油和凝析油裝船量約為 110 萬桶。

據一位知情人士透露，沙烏地將在提高產量之前評估美國決定對石油市場的影響。該人士表示，這個 OPEC 中最大的產油國可以在短時間內每天增產 100 萬桶。根據彭博匯編的數據，沙烏地 3 月份日產量為 982 萬桶。

其中一位知情人士表示，阿拉伯聯合大公國可以將產量從目前的每日 304.5 萬桶增加到 350 萬桶。

OPEC 和包括俄羅斯在內的同盟供應國同意限制產量直到 6 月底，以支撐原油價格並避免供過於求。他們將於下月召開會議，評估市場，並在 6 月再次決定是否延長減產措施。

根據五年展望，俄羅斯經濟部認為其原油和凝析油產量在 2019 年略有增加，達到 5.58 億噸，即每天 1121 萬桶。俄羅斯在 2018 年生產了 5.56 億噸。