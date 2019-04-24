軟銀董事長孫正義踩雷 比特幣賠逾 1.3 億美元

《華爾街日報》週二 (23 日) 報導，軟銀董事長孫正義個人投資比特幣失利，賠逾 1.3 億美元 (約台幣 40 億)。

該報導指出，軟銀董事長孫正義大舉在 2017 年底最高點時買進，但隨著比特幣大跌後拋售清倉，初估他因投資比特幣慘賠逾 1.3 億美元 (約台幣 40 億)。

消息人士稱，孫正義是在美國資產管理公司 Fortress Investment Group 聯席主席 Peter Briger 的遊說下進行了這筆投資。

軟銀於 2017 年 2 月收購了 Fortress，繼承了該公司的比特幣儲備及傳統的投資基金，而 Fortress 在 2013 年首次購買比特幣，其持有比特幣價值已超過 1.5 億美元。

然而，目前尚不清楚軟銀董事長孫正義投注比特幣的確切金額規模。截稿前，軟銀發言人拒絕就此事發表評論。

美國《富比世》雜誌，軟銀董事長孫正義為日本富豪榜 2018 年榜眼，去年孫正義淨資產增加 21 億美元至 240 億美元，輸給了 Uniqlo 母公司 Fast Retailing 創辦人柳井正，其淨資產高達 249 億美元。

身家 240 億美元的孫正義也許根本不會在意這筆比特幣豪賭損失 (1.3 億美元)。

孫正義以快速投資決策與高風險投注而聞名，大部分的投資都獲得不錯的報酬。2000 年阿里巴巴創始人馬雲用了 6 分鐘就說服了孫正義投資阿里巴巴 2000 萬美元。2017 年孫正義會議上只用半個小時就決定其旗下軟銀願景基金投資 2 億美元給垂直農業初創公司 Plenty。

截稿前，比特幣週二 (22 日) 上揚 3.77%，暫報 5579.64 美元。