車王電三大成長動能 今年營運可望兩位數成長

車王電 (1533) 下午應交易所之邀舉行業績說明會，董事長蔡裕慶指出，今年營運三大成長動能包括車用電子、電動巴士及儲能系統，今年業績樂觀成長，只要政府政策明確，車王電將呈現逐季成長態勢，法人估，車王電營收將可兩位數成長。有鑒於政府政策 10 年 1 萬台電動巴士，車王電去年 3 月合併華德動能 (2237) 後，去年出貨欣欣客運巴士 12 台，今年目標 50-100 台，華德動能若能出貨 100 台就可以達到損益兩平。



蔡裕慶表示，車王電除製造外也重視品牌經營，今年除車用電子為主，而甫跨入的胎壓偵測器也為今年成長動能之一，今年出貨量目標朝百萬顆前進。



由於車王電大陸廠生產多項產品，屬於中美貿易戰的課稅清單，蔡裕慶說，在美國制裁中國第一批課稅，車王電產品就在名單中，因此決定將高單價相關產線移回台灣，並在既有台中大雅廠，新增智慧化產線，因應產能需求，總投資金額 25 億元，而儲能系統未來對車王電扮演相當重要角色。



車王電於台中中港加工出口區興建新廠，其中建物約 13.2 億元，2019 年第三季動工，2020 年第四季試產，2021 年初大量投產，將生產儲能系統及電池管理系統。展望 2019 年，車王電指出，預估今年營運將會優於去年。



根據車王電規劃，新廠基地面積 6298 坪，將興建為四層樓的廠辦，一、二樓出租給關係企業華德動能使用，主要生產電動大巴與三電系統，三、四樓則由車王電自行使用，生產相關的儲能系統與電池管理系統。



車王電目前汽車電子佔營收比 70%，蔡裕慶指出，無人電動載具去年推出第一部無人駕駛車，今年準備進入少量推出，2021 年進入中巴大量製造，以底盤三電出口，而新廠台中出口加工區年生產大巴可達 1750 台，中巴底盤三電可做到年產 5000 套。



車王電 2018 年 10 月下旬與華德動聯手與日本住友商事簽署電動商用車暨除役電池應用開發合作備忘錄，住友將日本日產 LEAF 電動車除役電池引進台灣，經車王電的電池管理系統技術予以翻新後，先應用在欣欣客運及南台灣客運停車場站使用，未來也計畫銷往日本及東南亞等地市場。



車王電 2018 年合併營收達 28.88 億元，毛利率為 32.6%，稅後淨利 2.67 億元，每股盈餘為 2.71 億元，均優於市場預期。因 2018 年 3 月合併華德動能，使得毛利率下滑，若沒有估算華德動能，則毛利率為 36.2%。



2018 年銷售地區來看，美洲銷售明顯攀升，由前一年度 42% 提高至 48.7%，歐洲及亞洲則下滑分別至 18.6% 及 22%，內銷約 8.8%。



車王電首季營收 6.56 億元，年下滑 8%，主要為電動工具機調整庫存，預估第二季起業績逐步成長，加上新產品量能穩步放大，對今年營運樂觀，全年有機會兩位數成長。