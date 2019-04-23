旺季加持 美利達、巨大電動自行車出貨將增溫

美利達 (9914)3 月受到電動自行車模組缺料影響，營收罕見衰退，再加上 3 月為 2019 年及 2020 年新舊車款交接期，因此法人預估，3 月將為全年最淡，隨進入傳統旺季，第二季、第三季營收將逐季成長，全年出貨量有望超過 22 萬台。法人指出，在美利達電動自行車部分，目前產能為每月 1.8 萬台，預期第二季有望提升至每月 2 萬台，下半年產能則將跳升至每月 2.5 萬台，全年交貨量有望自 20-22 萬台上修，2020 年電動自行車佔比則可望超過 40%。



而巨大 (9921) 則因電動自行車熱銷及中國市場回溫下，第一季營收維持近 5% 成長。法人提到，歐洲市場在電動自行車銷售加持下，第一季達高個位數成長，預估 2020 年巨大的電動自行車營收占比有望超過 20%，成為營運主要成長動能。