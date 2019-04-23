穩健投資策略發酵 台火Q1營收成長逾2成 政府標案進補 全年獲利樂觀

台火 (9902) 積極以穩健投資收益，強化老品牌營運體質，今年第一季營收繳出年成長逾 2 成的佳績，法人表示，台火擁有特種車營運投資優勢，藉由政府標案建立穩健收益，樂觀看待全年獲利成長。台火前 2 月營收 1,545 萬元，較去年同期減少 0.23%，惟 3 月份投資收益貢獻，單月營收 679 萬元，月增 566.63%，年增 150.66%，挹注前 3 月合計營收 2,224 萬元，年成長 22.25%。



台火今年營運仍以租賃汽車公司為貿易投資核心，強化上下游供應商合作關係，以特種車爭取政府標案，持續出租與欣翰建設合作的「士林官邸」建案空戶。



台火總經理吳復興表示，持續打造公司朝向損益兩平，並以提高獲利為營運方向。他透露，政府標案能帶來穩定收益，今年來已經取得幾件標案，還要繼續爭取，至於不動產方面，目標將剩餘 3 戶出租。



法人指出，處分過低收益、放眼穩健投資的營運策略逐漸發酵，政府標案有助提升獲利表現，預估全年營運表現不俗。此外，台火投資休閒事業，受惠國人旅遊風氣漸起，營運至今週末人潮客滿，預估未來 3 至 5 年有望貢獻獲利。