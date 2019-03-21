台火轉骨有成！去年獲利成長逾9倍 擬配息0.3元

老牌資產公司台火 (9902) 積極轉型，2018 年獲利達 1,195 萬元，較 2017 年成長 9.12 倍，董事會 20 日決議，2018 年盈餘配發現金股利 0.3 元，現金殖利率為 3.21%。台火總經理吳復興表示，近年營運策略積極調整，處分過往低收益性事業，開始著眼收益較為穩健的投資項目，包括租賃公司及特種車標案，收益成長挹注獲利表現有大幅增加。



貿易投資方面，吳復興指出，2019 年將在既有投資的租賃汽車公司，強化上下游供應商的合作機會，持續以特種車爭取政府標案，達穩健收益目標。



營建方面，吳復興指出，過去與欣翰建設合建士林官邸建案持續推動，目前尚有 3 戶待出租。他坦言，不動產前景仍抱持觀望態度，2019 年暫無營建投資計畫。



台火過去二年未配發股息，2019 年決議以盈餘配發現金股利 0.3 元，依 20 日收盤價 9.34 元計，現金殖利率達 3.21%。