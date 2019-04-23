六福將減資45% 今年拚谷底反彈轉盈

休閒旅遊事業集團六福 (2705-TW) 今 (23) 日董事會通過虧損減資案，為改善財務結構，擬辦理減資 45%，以彌補累虧，減資後實收資本額為 18.65 億元，六福強調，今年整體營運可望呈現谷底反彈，朝獲利之路邁進。

六福指出，集團自去年起積極調整策略來改善營運體質，在台北威斯汀六福皇宮停止租賃後，營運不確定因素已排除，日後將活用自有資產，以增添新成長動能。

展望今年，六福表示，台北六福萬怡酒店表現優異，估計全年營收可成長至少 10%；而六福村主題樂園適逢 40 周年慶，陸續推出慶典活動，推升第一季總入園人次年增幅 22%，樂觀看全年入園總人次 160 萬的目標有望達陣，總入園人數估年增逾 18%。

另一方面，六福客棧已於 3 月初遞件申請危老建築重建，未來可望為集團和台北南京松江商圈帶來新氣象。

六福開發實收資本額為 33.92 億元，實收股數為 3 億 3915 萬 7508 股，辦理減資約 45% 後，實收資本額將為 18.65 億元，實收股數為 1 億 8653 萬 6630 股。

而此案將經股東會通過並呈主管機關核准後，授權董事長訂定減資基準日、減資換股基準日，以及減資換股作業計劃等其他相關事宜。

六福自 2016 年來連虧 3 年，去年更是擴大虧損，稅後純損 13.14 億元，每股純損 3.87 元；累計過去 3 年，每股共虧損 7.95 元。在辦理虧損減資後，力拚今年從谷底反彈。