標案收益大進補 台火11月營收創五年來單月新高

老牌資產股台火 (9902) 深耕政府標案有成，11 月營收 4,379 萬元，創 2013 年 5 月以來單月新高。台火總經理吳復興表示，交貨收益將延續至隔年第一季，並持續以特種車參與政府標案，推升明年營收表現。台火於上月法說會表示，今年以特種車取得的政府標案，年底前會陸續出貨，也反映在 11 月營收表現。吳復興指出，多數標案已於 11 月交貨，預估 12 月營收有略為修正。



吳復興強調，政府標案訂單尚未消化完，隔年第一季尚有台電吊臂工程車的交貨訂單，明年第一季營收有望優於去年同期。



展望後市，吳復興表示，穩健投資是現階段公司的營運重點，明年持續慎選及投資政府公開招標的合適案件，不動產投資方面則是將士林官邸建案剩餘 3 戶出租為首要。