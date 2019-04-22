摩根資產管理：買進美國公債、減持垃圾債 預期經濟降溫

摩根資產管理正買進美國公債，拋售垃圾債券，以對沖全球經濟放緩的風險。

幫助管理摩根全球債券基金 (JPMorgan Global Bond Fund) 的投資組合經理 Arjun Vij 已經增加了美國 10 年期公債的多單部位，因為聯準會轉鴿增加了它們的吸引力。該基金已減持高收益公司債，在投資組合中的比重從 1 月份的 8% 降到大約 5%，以降低投資組合的風險。

「過去六到八個月，我們一直慢慢增加存續期間，」駐香港的 Vij 在接受電話採訪時說。「如果利率上升一點，我們更可能會增加。」

高盛和摩根士丹利等銀行的策略師調降美國 10 年期公債殖利率預估，預期債券的漲勢還會持續。10 年期公債殖利率從去年 10 月份的七年高點 3.26% 回落至 2.57%。

其他公司持不同看法。富達國際預期，如果通膨意外上升，美國 10 年期公債殖利率最高可能升至 3%。同樣的，貝萊德警告，不要對美國降息太過自信。

Vij 預計殖利率今年剩下時間會在 2.4% 到 2.8% 的區間震盪。

「存在很小的可能，如果數據改善，聯準會在這個週期的某個時刻將會再升息一碼，不過不太可能是今年，」Vij 說。「我們對利率非常樂觀，特別是在美國。」