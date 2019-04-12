我們於上一篇文章中，分析新興市場股票基金持有的內容跟歷史績效表現，本篇我們將繼續討論新興市場中最受歡迎的一類資產 - 新興市場債券。新興市場債券百百種，投資人該如何挑選？而合理的預期報酬範圍為何？新興市場債券的神秘面紗即將揭開。

1. 發行主體？計價幣別？一張圖秒懂

資料來源：「鉅亨買基金」整理；資料日期: 2019/4/10。

要搞懂自己買的是哪種新興市場債券基金，必需先認識兩個名詞，「發債主體」與「計價貨幣」。發債主體代表此債券是誰發行的（國家或企業發行），計價貨幣則是此債券是用什麼貨幣交易（強勢貨幣為幣值較穩定且被廣泛採納為儲備貨幣者，代表幣別為美元、歐元、英鎊、日圓等）。透過發債主體與計價貨幣，新興市場債券可拆成四個類別，假設投資人持有的新興市場債券基金，裡面每檔債券的發行者都是國家、計價幣別是美元，則該檔基金屬於強勢貨幣計價的新興市場主權債券（受限於篇幅，本文將先討論強勢貨幣計價的新興市場債券，下篇文章再討論當地貨幣計價的新興市場債券）。

2. 新興市場主權與企業債券差很大

了解完如何區分新興市場債券後，下一步便是探討內容差異（本文先討論強勢貨幣新興市場主權債券與強勢貨幣計價新興市場企業債券）。從下圖可看出，新興市場主權債券發行國大多來自於拉丁美洲與中東非洲，亞洲比重僅兩成左右；新興市場企業債券在亞洲佔比卻高達近四成，若亞洲出現債務危機，兩者表現自然大不相同。

從國家層面去看，兩者持有國家也有巨大差異，新興市場主權債券持有許多發展程度較低的國家（安哥拉、厄瓜多、埃及、斯里蘭卡等），新興市場企業債券則更偏好較高所得國家（香港、南韓、以色列、新加坡等）。

資料來源：「鉅亨買基金」整理，採 JP 摩根全球新興市場債券指數與 JP 摩根新興市場企業債券指數；資料日期: 2019/4/10。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 新興市場債券型基金合理報酬為何？

相較於新興市場主權債券的較低發展國家，新興市場企業債券更多偏向於較高所得國家，違約機率理應較低，對投資人應該是更好的選擇？「鉅亨買基金」整理 1998 年以來的資料（受限於新興市場公司債券指數編纂時間），假設投資人於任意一個月進場並持有 5 年，新興市場企業債券的平均每年報酬率大多介於 4% 至 10.1%，新興市場主權債券的普遍報酬率範圍則升高至 4.3% 至 14.2%，且無論是最差報酬率或上漲機率，新興市場主權債券也都優於新興市場企業債券。若持有時間拉長至 10 年，新興市場主權債券各方面也都再次優於新興市場公司債券（若將新興市場主權債券回測時間拉長至 1991 年至 2019 年，新興市場主權債券的普遍報酬率範圍將進一步升高）。

資料來源：「鉅亨買基金」整理，採美銀美林新興市場主權債券指數與美銀美林新興市場企業債券指數；資料期間: 1998-2019。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

固定收益王者，新興市場主權債基金不可少

傳統上，投資人會以全球股票型基金搭配公債基金，建構投資組合。但長期來看，新興市場主權債券擁有不輸股票的報酬率，但下跌風險又較低，是投資人可納入資產配置中，藉此提高風險調整後報酬。

鉅亨精選基金：

>> 鋒裕匯理新興市場債券 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

>> 安本標準 - 前緣市場債券基金 A 累績美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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