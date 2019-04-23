【富蘭克林】升息暫告一段落，經理人擁抱科技及生技股

四月份伴隨著美中製造業數據、美國非農就業數據均優於預期，緩解市場對全球經濟放緩的疑慮，加上市場樂觀看待美中兩國計劃於 4/29 及 5/6 當週舉行兩輪面對面會談，助燃全球投資人風險偏好，史坦普五百指數重新接近歷史高位，費城半導體指數改寫歷史新高，歐洲及全球股市亦上揚。

股市：升息暫告一段落，股票經理人跑步進場

美中貿易談判前景好轉加上聯準會鴿派態度，激勵經理人對於全球經濟未來 12 個月的增長動能也出現翻揚，上升 20 個百分點，從 2019 年的低位反彈；而高達 53% 的經理人也表示，此輪升息周期應已告一段落，短期利率應會維持低檔，不過，多數的經理人也體認到歷經寬鬆貨幣政策後，殖利率曲線倒置的示警意義或許已經不若從前，高達 86% 的經理人表示現今的殖利率曲線倒置並不一定就表示會有迫切的經濟衰退風險，而高達七成的經理人也表示預期下次全球經濟陷入衰退的時點可能落在 2020 年下半年或之後。

大類資產配置中，經理人降低現金 14 個百分點、轉為增加股票，區域股市方面，歐洲央行預計將維持低利率更長一段時間，寬鬆資金及景氣回溫趨勢，經理人增加歐股 8 個百分點回到接近中立，美股部位小幅上升至淨加碼 4%，新興股市的淨加碼比重較上月下滑 6 個百分點來到淨加碼 34%，為各區域股市中最受青睞者，英股及日股持續為減碼重心，淨減碼 28% 及 3%。

產業方面， 4/10 民主黨參議員桑德斯提出全民聯邦醫療保險 (Medicare for All) 計劃，市場擔憂此提案將顛覆醫療體系的盈利模式，輔以藥品福利管理公司持續面臨來自政府打壓藥物成本的壓力，政治風險升溫使投資人退場觀望，但摩根大通 (4/9) 及高盛證券 (4/12) 均認為此提案要通過機率低，不過，政策的不確定性將影響市場氣氛，醫療產業中又以管理醫療股所受到的影響較大，所幸，醫療類股長線有全球人口老化及藥物創新支持，短線也有併購及醫學會議題材，醫療股淨加碼程度仍高居第二。此外，高通與蘋果就技術專利許可費訴訟達成和解，且科技股反映第二季庫存去化將告一段落、下半年營運狀況將改善，科技淨加碼程度連三個月維持在 28%。公用事業、原物料及保險為前三大減碼產業。(表一)

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾表示，在中國官方相對強勁與寬鬆的財政與貨幣政策刺激下，除採購經理人指數與信貸供給等軟性與金融數據轉佳之外，包含出口、工業生產與零售銷售等三月份實體經濟數據亦皆優於預期，透露中國經濟止穩改善明顯訊號。整體而言，中國經濟進一步下滑的風險已有明顯收斂，自四月起增值稅正式調降、五月起社保費調降，搭配基礎建設投資回升、貿易前景亦改善，評估中國經濟有望止穩回溫，加上企業獲利動能優勢以及五月起 MSCI 正式分三階段提高 A 股於指數之納入因子帶動的資金效應等利多，看好中港股市中長期行情。基金現階段國別配置以中韓印度小型股為核心，聚焦民生消費、宅經濟、美容保健、資訊科技、金融深化五大趨勢，分享亞洲小型股投資機會。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅指出，民主黨參議員桑德斯提出全民聯邦醫療保險計劃，政治風險升溫拖累醫療類股走勢，生技股亦承壓，生技產業長線有全球人口老化及藥物創新的基本面支持，2018 年獲 FDA 核准上市的藥物數量達 59 種，創紀錄新高，2019 年以來至 4/12 止，有八款藥物獲 FDA 核准上市，且今年來暢旺的併購活動可能標誌著產業併購交易的回歸，中長期仍有投資利基。惟今年大型生技股獲利成長率預估較 2018 年放緩，且 2020 年美國將舉行總統大選，留意短線政治雜音將升溫，可能對生技指數上檔構成壓力。

債市：大漲之後回歸基本面，新興貨幣看法分歧

美中兩國計劃於 4/29 及 5/6 當週舉行兩輪面對面會談，目標希望在 5 月底或 6 月初舉行簽署儀式，令經理人期待雙方在部分關稅項目可能移除，且預計不會有額外的新增關稅項目，雖然仍有一些廣泛性的議題可能不會觸及。而在大西洋的另一岸，美歐貿易談判也在進行中，歐盟 4/15 授權歐盟執委會和美國啟動針對取消工業產品關稅的談判，但高達 53% 的經理人樂觀看待，雙方應僅是口頭威脅，而非出現實質的汽車關稅，風險情緒好轉也令美債多單出現降溫，美元部位接近中性。核心歐債也出現空單回補，邊陲歐債則在較高息的支撐下吸引買盤進駐，歐元維持偏空操作。而在此次調查期間 (4/5~4/10)，歐盟峰會也在 4/10 同意將英國脫歐時點延後至 10 月 31 日，化解了無協議脫歐的風險，而將近三成的經理人也認為關稅同盟、貨物自由流通但服務業為自由流動是可能性最高的結果，無協議脫歐風險降溫帶動英鎊多單上揚，英債空單增加。

而歷經第一季的全球債市上揚，多數經理人也表示後續經濟基本面若出現放緩將令先前的漲勢回吐，而引發聯準會態度轉趨鴿派的原因，高達七成的經理人表示可能是金融情況或是全球經濟基本面放緩所引發。未來兩年有 46% 的經理人表示可能轉為降息，三分之一的經理人目前仍預期將按兵不動。而面對殖利率曲線可能出現倒置的情況，32% 的經理人也表示將降低信用曝險。(表二)

日本近期經濟數據好壞參半，二月工業生產月增率下滑，三月消費者物價指數略高於預期，日圓多倉略下滑，日債仍舊偏空。新興市場高息優勢令債匯市多方仍是市場主流，但新興市場貨幣的後市看法則趨於分岐，多空並陳，惟 28% 的經理人認為新興市場貨幣價值合理，具備良好基本面的國家表現將會相對突出，但並非整體走強。(表三)

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人麥可．哈森泰博表示，全球經濟成長減緩但不至於落入衰退，伴隨著聯準會暫停緊縮政策，歐日及紐澳央行展現可更寬鬆的意向，全球資金行情仍可期待。此外，中美貿易協商可望有解，更將有助於資金流入具評價面便宜優勢的新興國家當地公債。新興市場投資機會多元，阿根廷和巴西正執行良好的政策，阿根廷是全球少數國家兩黨通過財政盈餘的預算目標，這非多數民粹國家可見。巴西亦正進行大規模退休金改革，這也在全球中少見，這些乃正統政策帶來的投資機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華．波克表示，近期債市的頭條風險相對較多，政治人物針對醫療保險制度的建議、藥物定價等議題，牽動近期醫療股債同受波及，儘管消息面可能不一定會對公司的實際業績有明顯影響，但評價面可能因此受到影響。但投資不僅僅是關注市場消息，更須回歸企業的基本面，探究其融資能力、償付能力以及獲利前景是否改善，經理團隊評估美國企業融資管道仍廣泛，發行長天期公司債的利率仍然非常合理，融資能力目前應不至於有太大的挑戰。並精選資本結構良好、或者是具備較高債息且獲利前景有望改善的企業，現階段在債市的投資策略以美國高收益債為核心，並增加部分高評級債，以同時掌握收益兼具下檔風險控管。

富蘭克林坦伯頓全球高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人葛倫 o 華勒表示，美國近期經濟數據顯示，低失業及薪資成長持續支撐美國消費動能，而高收益債企業持續進行資產負債表管理，並透過降低槓桿調整資本結構，提早因應景氣放緩可能。檢視美國高收益債市基本面，2019 年違約率預料約 1.5%，較去年的 1.9% 下滑，且遠低於長期平均的 3.3%，總槓桿率下滑，利息保障倍數仍上揚，且聯準會鴿派態度有利信用債市，對其展望維持正面。投資團隊精選基本面良好的美國公司債和具有改革題材、高息優勢的新興市場債，網羅全球高收益市場的投資機會。

【美銀美林股票型經理人調查：於 4/5~4/11 針對 187 位基金經理人進行調查】

(資料來源︰美銀美林證券、2019/4/16 訪問期間為 4/5~4/11，受訪對象為全球 187 位基金經理人，代表約 5470 億美元的資金流向)

(以下表格揭露截至 2019 年 4 月和之前過去 9 個月份的歷史數據)

高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

新興市場基金警語：新興市場股票型基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。

基金過去績效不代表未來績效之保證。<本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書>

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