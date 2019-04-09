亞洲美元債券漲多後整理 在高盛眼裡依然很誘人

隨著中國融資環境改善，亞洲美元債近 4 個月來展開 10 年來最強勁的反彈，高盛資產管理公司 (Goldman Sachs Asset Management) 認為，儘管亞洲美元債券漲多後進行整理，但仍相當具有吸引力。

亞洲美元債漲多後，四月第一周進行回檔整理。(來源：Bloomberg)

高盛高級投資組合經理兼亞洲信貸主管 Salman Niaz 指出，儘管亞洲債券近期漲多進行整理，但其中的風險溢價依然誘人，檢視亞洲企業的盈利軌跡和基本面，並未亮出紅燈警訊。

Niaz 表示，中國去年觸發美元債券市場違約的去槓桿行動現在已經退居次席，而其刺激措施提升了借款人的境內流動性。

由於亞洲信貸形勢維持穩定，高盛資產管理公司加入了貝萊德和滙豐私人銀行的行列，對亞洲美元債券抱持樂觀看法；同時，該公司也看好包括房地產債券在內的中國高收益債券，並看到了某些中國投資級借款人的價值。

匯豐控股經濟學家指出，中國實施企業減稅後，將提振民營企業發展，國家經濟已經觸底，預期未來幾季經濟將會加速成長。

除了中國的美元債券外，高盛資產管理更偏愛來自印尼的投資級債券，而非國家國行發行的低投資級別的垃圾債券。

至於和印尼同樣在本月舉行大選的印度，Niaz 則提醒惕印度大選的風險和後果，Niaz 則提醒，印度大選的風險和結果不像印尼一樣可預測，變數仍多。