【安聯投信】收益型基金搭N級別  長期投資好選擇



時序步入第二季，資金行情帶動風險性資產續揚。根據彭博統計，4 月以來，包括：成熟和新興股市、高收益債，仍延續第一季上漲格局，反映正向氣氛；投資等級債、新興市場債及公債等則陷入整理，第二季該如何追成長、穩收益，則為市場關注的投資話題。

安聯投信表示，伴隨美貨幣政策轉向，隨著美股來到相對高點，料將迎來更多考驗。為因應景氣溫和成長、收益步入高原期之際，建議應以新思維來進一步強化收益的穩定性，例如可善用息收型基金搭配後收 N 級別的方式，作為長期投資的好策略。

安聯美國短年期高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示，全球風險資產市場關注點，將從流動性寬鬆預期逐漸回歸至基本面。目前景氣放緩但仍溫和成長，美國是基本面與息收機會能見度較高的市場，投資宜把握穩布局的大原則，波動度及收益穩健度，都需要留意。

以高收益債為例，若進一步分析高收益債近 20 年年度報酬組成，可以發現票息收入相對穩定，但若當年度遇到事件或利空影響，價格報酬則是影響年度總報酬的關鍵因素，所以，收益投資更應以減少資產波動作為優先考量，搭配 N 級別也是不錯的選擇。

安聯投信表示，N 級別這類後收級別基金，由於在投資初始不必付手續費，這項設計對偏好收益型基金、習慣每個月有現金流的投資人而言，更具吸引力。此外，N 級別投資首期滿三年享 0 手續費，也讓長期紀律投資、投資勝率拉高的成果，反映在投資組合表現上。

安聯投信推出後收 N 級別基金，具有息收月月配，現金流生生不息、持有越久越省錢、拉長投資期間，投資勝率隨之提高三大特色，投資首期滿三年更享 0 手續費，讓投資人在微利時代能夠從容長期投資、提升勝率。

安聯投信並希望能夠維持滿足四大面向的投資人：一、相信市場終將回歸基本面，鼓勵投資人長期投資，願意參與長期成長的投資人；二、面對市場波動，只要基本面展望不變，願意持續持有的投資人；三、重視每月現金流，月月收息創造被動收入的投資人；四、在乎投資成本，相信投資成本對長期投資報酬率有關鍵影響的投資人。

◆安聯集團簡介安聯投信 (Allianz Global Investors) 為安聯集團旗下資產管理核心事業，提供全球客戶多元且完整的投資服務，為全球資產管理業領導品牌。安聯投信自 1990 年在台成立以來，陸續引進集團旗下德盛全球投資基金、德盛德利系列基金。且為了將國際級專業資產管理技術成功移轉至台灣，特別於 1999 年成立德盛安聯投信，為國內投資人量身打造最適合的基金產品，以領先市場、掌握趨勢發行的全方位基金商品深獲廣大投資人認同。為了因應全球化時代，「德盛安聯投信」於 2015 年 12 月 27 日正式更名為「安聯投信」。

◆本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券 (境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。現階段法令規定投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十；基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。

