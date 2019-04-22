經濟部公布 3月外銷訂單385.9億美元 月增33.5% 年減9.0%

經濟部統計，3 月外銷訂單 385.9 億美元，較上月增加 96.8 億美元或增 33.5%，經季節調整後增 2.4%，與上年同月比較，外銷訂單減少 38.0 億美元或減 9.0%，按新台幣計算減 3.8%。按季比較，第一季外銷訂單 1,079.8 億美元，較上季減少 320.8 億美元或減 22.9%，較上年同季減少 99.2 億美元或減 8.4%。經濟部表示，全球經濟成長動能不足，終端需求疲弱，3 月外銷訂單 385.9 億美元，較上月增 33.5%，較上年同月減 9.0%。第 1 季訂單 1,079.8 億美元，年減 8.4%。



按貨品別觀察，資訊通信產品年減 0.1%，減幅收斂，主要因智慧手機略顯回溫，網路通訊產品持續成長，而伺服器及挖礦用顯示卡較上年同月之高峰減少；電子產品因半導體客戶端持續去化庫存、加密貨幣採礦需求退潮、及記憶體價格下跌，致年減 11.1%；光學器材年減 7.7%，主因中國大陸新產能陸續開出，供需失衡，價格下跌，致去年以來各月大多呈負成長，惟背光模組接單增加，抵銷部分減幅。



傳統貨品方面，基本金屬因美國加徵關稅及歐盟防衛課稅、中國大陸鋼品需求減緩、及基數較高，致年減 20.3%；塑橡膠製品及化學品因全球經濟減緩，需求減少，加上塑化產品價格低於去年同期，致分別年減 12.8% 及 15.4%；機械因中國大陸投資意願保守，對我機械設備需求減少，及比較基數較高，致年減 22.5%。



展望未來，由於高階智慧手機和高速運算電腦逐漸回溫，半導體庫存去化速度加快，加上人工智慧、物聯網、車用電子、5G 通訊技術等新興科技持續拓展，有助於資訊通信產品及電子產品之訂單回穩。在傳統貨品方面，雖國際油價及鋼價逐步上揚，惟全球經濟成長放緩，需求平疲，塑化製品短期不易大幅回升；基本金屬受全球鋼品保護主義影響，展望保守；機械因美中貿易仍在談判，觀望氣氛濃厚。



據外銷訂單受查廠商對 4 月份接單看法，預期接單將較 3 月份增加之廠商家數占 21.7%，持平者占 59.8%，而減少者占 18.5%，按家數計算之動向指數為 51.6；按接單金額計算之動向指數則為 44.7，預期 4 月份整體外銷訂單金額將較 3 月份減少，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為 33.5、51.8 及 51.3。

