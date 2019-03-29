經濟部再通過6業者回台投資 投資總額達340億元

經濟部投資台灣事務所今 (29) 日再核准 6 件台商回台投資案，其中，上市櫃公司包括紡織廠得力 (1464-TW)、汽車傳動系統製造廠和大工業 (1536-TW) 與機殼與電源供應器廠迎廣 (6117-TW)，其餘業者包括工具機廠台中精機、1 家不具名工具機業者，與 1 家不具名半導體業者，投資總額達新台幣 340 億元，將新增逾 1500 個國內就業機會。

經濟部投資台灣事務所今日召開歡迎台商回台投資行動方案第 11 次聯審會議，核准 6 件台商回台投資案，其中，得力為因應美中貿易戰高關稅，計劃擴大投資 5.7 億元，更新台南現有廠區機器設備，致力朝高值化與智慧製造邁進，以分散風險。

和大也將在台擴大投資以因應衝擊，規劃在台中大埔美精密機械園區新建廠房，增設自動化齒輪與傳動軸元件智能產線，以高精度與高效率研發製造維持競爭優勢，總投資金額約 30.1 億元，新增 332 個就業機會。

台中精機則將斥資 65 億元於台中精密機械園區二期，興建全球營運總部暨智慧化工廠，將可新增 120 個就業機會。迎廣將擴充桃園廠產能，以因應未來業務成長需求。另 1 家不具名工具機業者及半導體業者，則將擴充國內生產基地，建立智慧化新廠與增設智慧化製造產線，以分散風險。

歡迎台商回台投資行動方案從今年初實施至今，已有 24 家廠商通過審查，總投資金額約 910 億元，很快可望突破兆元大關，並帶來超過 9000 個就業機會。經濟部表示，台商回台投資逐漸增溫，還有 50 多家廠商表達回台意願。