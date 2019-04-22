傳美國將取消伊朗原油豁免令 陸外交部：反對美方單邊制裁

美國政府去年對伊朗祭出經濟制裁，禁止各國向伊朗採購石油，但給予包括中國在內的 8 個經濟體豁免權；然而，外媒報導稱，美國將終止豁免，進一步抑制伊朗原油出口：對此，中國外交部發言人耿爽今 (22) 日表示，「中方反對美方單邊制裁」。

美國將終止伊朗原油豁免的消息，帶動油價大漲，台北時間週一下午 5 點 08 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 2.58%，至每桶 73.83 美元；西德州中級原油期貨上漲 2.34%，至每桶 65.57 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

耿爽週一於例行記者會中指出，中國反對美方單邊制裁、「長臂管轄」，中國和伊朗的合作，公開透明、合理合法，應被尊重。

耿爽說，中國政府致力維護企業合法權益，也願意促進國際能源市場的穩定。

除中國外，另外 7 個取得豁免權的經濟體，分別為台灣、印度、日本、南韓、土耳其、義大利和希臘。

路透社引述華盛頓郵報消息，稱不具名官員透露，美國國務卿龐培歐 (Mike Pompeo) 預計於美東時間 22 日上午，召開記者會，宣布終止豁免，將於 5 月 2 日生效。

在美國實施制裁前，伊朗是石油輸出國組織 (OPEC) 第 4 大產油國，平均日產量接近 300 萬桶，但受制裁措施影響，今年 4 月平均每日出口量，已減至 100 萬桶以下。