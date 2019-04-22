美國將終止伊朗原油制裁豁免 傳沙烏地阿拉伯願增產補缺口

美國政府去年對伊朗祭出經濟制裁，禁止各國向伊朗採購石油，但給予包括台灣在內的 8 個經濟體豁免權；然而，據傳美國將終止豁免，進一步抑制伊朗原油出口；外媒報導稱，沙烏地阿拉伯擬對上述情勢進行評估，並於必要情況下增產，填補供給缺口。

美國將終止伊朗原油豁免的消息，帶動油價漲至 2019 年以來新高，台北時間週一 (22 日) 晚間 6 點 29 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 2.51 %，至每桶 73.78 美元；西德州中級原油期貨上漲 2.28 %，至每桶 65.53 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

路透社引述知情人士說法，稱若美國終止伊朗原油豁免，沙烏地阿拉伯願意增產，填補油市供給缺口，但在此之前，沙國會先評估此事對市場的影響性。

除台灣外，另外 7 個取得豁免權的經濟體，分別為中國、印度、日本、南韓、土耳其、義大利和希臘。

中國外交部發言人耿爽週一表示，中國反對美方單邊制裁、「長臂管轄」，中國和伊朗的合作，公開透明、合理合法，應被尊重。

中國和印度是伊朗石油的頭號買家，據悉，兩國正持續對美國進行遊說，盼延長豁免期。

路透社引述華盛頓郵報消息，稱不具名官員透露，美國國務卿龐培歐 (Mike Pompeo) 預計於美東時間 22 日上午，召開記者會，宣布終止豁免，將於 5 月 2 日生效。

在美國實施制裁前，伊朗是石油輸出國組織 (OPEC) 第 4 大產油國，平均日產量接近 300 萬桶，但受制裁措施影響，今年 4 月平均每日出口量，已減至 100 萬桶以下。