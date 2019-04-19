美國制裁沒在怕 傳委內瑞拉透過俄羅斯銷售石油

美國對委內瑞拉祭出經濟制裁，使其原油出口面臨中斷風險，為規避制裁、獲取現金，據傳委國總統 Nicolas Maduro，正透過俄羅斯國營的「俄羅斯石油公司」(Rosneft) 銷售石油。

台北時間週五 (19 日) 下午 5 點 33 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.04%，至每桶 71.95 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.38%，至每桶 64 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

近年來，委內瑞拉經濟低迷、通膨飆升，累計已有數百萬民眾出走國外；外界多認為，總統 Nicolas Maduro 的錯誤政策，是造成經濟危機的主因。

今年 1 月，委內瑞拉國會及反對派領袖 Juan Guaido，自行宣布出任「臨時總統」，且隨即獲得美國總統川普及多個鄰國承認，Maduro 憤而宣布，與美國斷交；在國家領導人「鬧雙胞」、石油出口遭美國限制的情況下，委國局勢動盪加劇。

委內瑞拉出口總額中，石油占比達 9 成以上，美國的制裁措施，使委國嚴峻的經濟情勢，雪上加霜；根據路透社報導，為了規避制裁，Maduro 自 1 月起，便與俄羅斯展開談判，設法讓國營委內瑞拉石油公司 (PDVSA) 的客戶，透過俄羅斯支付美元，向委國購買石油。

俄羅斯當局曾公開表示，美國對委內瑞拉施以制裁，是非法的，俄國將和委國攜手合作，共度難關。報導稱，委內瑞拉石油公司已開始將銷售清單，轉給俄羅斯石油公司，俄羅斯石油公司會把銷售金額「打折」，並以現金形式，支付給委內瑞拉石油公司。