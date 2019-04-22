傳美國將取消伊朗原油豁免令 油價應聲漲逾3%

美國政府去年對伊朗祭出經濟制裁，禁止各國向伊朗採購石油，但給予包括台灣在內的 8 個經濟體豁免權；然而，外媒報導稱，美國將終止豁免，進一步抑制伊朗原油出口，受此消息影響，布蘭特原油應聲大漲逾 3%。

台北時間週一 (22 日) 下午 3 點 44 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 3.10 %，至每桶 74.20 美元；西德州中級原油期貨上漲 2.65%，至每桶 65.77 美元。

布蘭特原油期貨大漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

除台灣外，另外 7 個取得豁免權的國家，分別為中國、印度、日本、南韓、土耳其、義大利和希臘。

路透社引述華盛頓郵報消息，稱不具名官員透露，美國國務卿龐培歐 (Mike Pompeo) 預計於美東時間 22 日上午，召開記者會，宣布終止豁免，將於 5 月 2 日生效。

在美國實施制裁前，伊朗是石油輸出國組織 (OPEC) 第 4 大產油國，平均日產量接近 300 萬桶，但受制裁措施影響，今年 4 月平均每日出口量，已減至 100 萬桶以下。

期貨經紀公司 FXTM 分析師 Han Tan 表示，若美國終止豁免，油價可能會漲至每桶 80 美元。

日本國家石油天然氣暨金屬公司首席經濟學家 Takayuki Nogami 指出，對美國總統川普來說，終止豁免，不是個好政策 (川普盼壓低油價)，油市供給趨緊，將繼續為油價提供支撐。