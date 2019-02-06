〈名人書單〉蔡明興推霍華‧馬克思《掌握市場週期》 一窺巨人的投資心法

富邦金控 (2881-TW) 董事長蔡明興愛看書，他推薦鉅亨網讀者可以閱讀華爾街投資巨擘、橡樹資本董事長霍華 ‧ 馬克斯（Howard Marks）的《掌握市場週期》，蔡明興說，「霍華 ‧ 馬克斯的不吝分享，讓全球投資者得以一窺其獨門投資心法，站在巨人的肩膀上可以看得更高更遠。」他還表示，富邦集團長期以來的投資策略亦是因應市場的變化動態來調整資產配置，從過去經驗中深刻了解掌握經濟週期的重要性。

蔡明興大學和研究所都是念商學院，台大商學系 (工商管理組)、美國紐約大學史登商學研究所金融碩士畢業，一拿到學位就投身金融圈，他曾在華爾街的美系銀行服務過，回國後，主導成立富邦人壽和富邦證券，並且以精準的操盤聞名。

在請蔡明興開名人書單時，蔡明興就說，「欣聞霍華 ‧ 馬克思繼《投資最重要的事》後，再度集結其投資備忘錄出書，對於投資人來說，將是一大福音。《掌握市場週期》深入淺出剖析市場周期的秘密，書中的嶄新觀點想必能令投資人有所啟發。」

蔡明興表示，從人類近代社會的歷史光譜來看，得以發現有許多指標性的金融事件呼應著市場的經濟週期（Economic cycle）。80 年代末 90 年代初期，美國經濟陷入衰退，聯準會採取降息救市策略，同時也帶動亞洲新興市場榮景，但 1994 年聯準會開始升息，引發大量資金撤離，加上部分國家體質脆弱，進而爆發 1997 年亞洲金融風暴。

緊接著 2000 年「達康泡沫」，科技股泡沫破滅，造成全球股市崩盤；2007 年次級房貸危機爆發，2008 年金融海嘯襲來，全球經濟大衰退，投資市場哀鴻遍野。2009 年全球興起了一波長達十年的牛市，其中歷經川普當選、英國脫歐等國際局勢變化，直到 2018 年因中美貿易戰火延燒，引發金融市場劇烈波動，投資人的風險意識也再度提升。

蔡明興指出，綜觀總體經濟之背景脈絡，或是市場上大小週期循環，相信投資人不難理解霍華 ‧ 馬克思在本書中一再論述精通、掌握投資週期的重要性。

蔡明興舉例，如霍華 ‧ 馬克思在書中所述：「週期是不可避免的，且其影響力會因人們無法記住過去發生的事而加大。」也因此，了解週期、知道歷史週期是否正在重演、進而知道自身處於什麼位置是非常重要的關鍵，因為這將影響投資人如何在所處的週期位置做出有利之判斷，選擇積極性或防禦性立場，進而提高或降低對市場波動的曝險程度。

蔡明興進一步表示，富邦集團長期以來的投資策略亦是因應市場的變化動態來調整資產配置，從過去經驗中我們也深刻了解掌握經濟週期的重要性，並能在積極型投資與防禦型投資之間做出平衡，確保投資資產規模穩定成長。

蔡明興還說，近幾年，富邦集團與橡樹資本多有互動，橡樹資本為國際知名的投資管理公司，董事長暨共同創辦人霍華 ‧ 馬克斯（Howard Marks）是華爾街的投資巨擘，旗下管理的資產規模逾千億美元。他在華爾街能佔有重要一席之地，除了他的專業，也歸功於他對經濟趨勢的掌握、以及金融市場的精闢洞見，例如他曾預測達康泡沫與金融海嘯，而深獲投資人推崇。

「我們與霍華 ‧ 馬克斯這幾年也有過不少交流，對於他的談吐與獨到見解更是印象深刻。」蔡明興這麼說，「特別是他長年以來孜孜不倦撰寫投資備忘錄，連股神巴菲特 (Warren Buffett) 也都高度肯定。」

蔡明興表示，霍華 ‧ 馬克斯的不吝分享，讓全球投資者得以一窺其獨門投資心法。站在巨人的肩膀上可以看得更高更遠，本書的問世更是讓讀者們得以擁有再次登高望遠的機會，也將是幫助眾多投資人研究、奠定市場週期觀念的重要推手。