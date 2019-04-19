2020 美國總統候選人楊安澤 呼籲制定明確加密法規

美國 2020 年總統候選人、民主黨的楊安澤（Andrew Yang）提倡應對加密資產及數位資產實施明確監管。楊在其競選網站上發布了一項政策，其中提到了關鍵的操作要點。

楊安澤是一名企業家，出生於美國的斯克內克塔迪，他是來自一個台灣的移民家庭。他出資 12 萬美元成立了美國創業投資公司 (VFA)，這是一家旨在新興城市建立新創業公司的加速器。楊安澤是美國近半個世紀以來首個宣布參與總統大選的華裔，在他爭取 2020 年美國總統提名時，楊安澤提出的主要競選目標之一就是提高每個美國成年人的基本收入（UBI）以應對自動化快速發展而對勞動力市場的挑戰。而作為總統競選活動的一部分，楊亦主張實施加密貨幣和數位資產監管。

在新聞稿中，楊安澤概述了美國聯邦政府未能制訂和啟動監管加密貨幣／數字資產的原因，加密貨幣和數位資產迅速發展，已超過了政府的反應，「一些管理這些資產的國家框架未能出現，一些聯邦機構聲稱存在衝突的司法管轄區。與此同時，各州提出了各種規則的拼湊，使美國加密貨幣市場難以與其他司法管轄區，特別是中國和歐洲的市場競爭。」

楊強調，有必要明確加密貨幣／數位資產應如何處理和監管，以確保投資者掌握所有相關信息。「對加密貨幣和數字資產的投資遠遠超過了我們在美國的監管框架。我們應該讓投資者，公司和個人知道前景如何，以支持創新和發展。區塊鏈具有巨大的潛力。」此外，楊指出，目前聯邦政府的不同部門將數位資產視為財產、商品或證券。一些州在該領域有繁瑣的規定，例如紐約的 BitLicense，導致對美國數位資產市場產生了寒蟬效應。

因此他主張，在加密貨幣／數位資產領域制定明確的指導方針，這樣企業和個人就可以在該領域進行投資和創新，而不用擔心監管的轉變。楊安澤在競選網站上提出，他在作為總統後，將通過以下方式促進加密貨幣／數位資產市場清晰度的立法：

定義代幣是什麼、在什麼情況下代幣屬於證券、如何識別功能性代幣

確定哪些聯邦機構對加密貨幣／數位資產領域具有監管權力

提供消費者保護

澄清擁有、出售和交易數位資產的稅務影響

促進全國範圍內對有限責任公司提供的保護的認可

在可能的情況下，制定一個國家框架，制定嚴格的州法規

本月早些時候，共和黨眾議員 Warren Davidson 和民主黨眾議員 Darren Soto 重新引入了《代幣分類法案》(Token Taxonomy Act)。該法案將把加密貨幣排除在證券之外。該法案還尋求為美國區塊鏈行業的企業和監管機構引入監管確定性，並澄清相互衝突的州舉措和監管裁決。

楊安澤表示，若他當選後，會與 Token Taxonomy Act 和懷俄明州立法者合作推廣他在競選時主張促進加密貨幣／數位資產市場清晰度立法的內容。

今年 1 月，美國參議員、加密貨幣批評人士 Elizabeth Warren 已宣布參加 2020 年的總統競選。今年 10 月，Warren 在參議院銀行委員會的一次聽證會上表示，「我們面臨的挑戰是，如何在保護消費者的同時，培育加密貨幣富有成效的一面。」這位參議員還指出，美國消費者正成為加密貨幣詐騙者的受害者。

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