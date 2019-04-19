人民幣境內遠期及期權淨結匯放量 企業預期匯率轉強

人民幣即期匯率低波動橫盤的表象下，中國企業對未來匯率的升值預期暗流涌動。儘管 3 月份銀行代客結售匯仍然呈現淨售匯，但當月遠期和期權的變動，透露了企業匯率預期明顯向人民幣升值方向轉變。

中國國家外匯管理局周四公佈的數據顯示，3 月份遠期淨結匯為 1225 億元人民幣，創 2014 年 2 月以來最高水平；而未到期期權 Delta 淨敞口變化，顯示出企業通過期權建立了近 156 億元的潛在淨結匯，這是去年 6 月以來最高水平，也是去年 8 月中國重啟遠期售匯風險保證金之後，首次出現明顯的期權淨結匯。

「這主要顯示出人民幣升值後企業更多通過遠期結匯來規避升值風險，說明在整個一季度中，基本面偏悲觀、但是匯價偏強勢的情況下，市場預期出現分化，」中國金融 40 人論壇高級研究員管濤在採訪中說，這進一步說明，只看到代客結售匯逆差、不看衍生品交易，會誤讀當前的外匯形勢。

遠期結售匯和期權業務，使得企業可提前鎖定未來結匯或售匯匯率，從而有效規避人民幣匯率變動風險。根據中國外匯局新聞稿說明，銀行一般會通過銀行間外匯市場來對沖遠期結售匯業務形成的風險敞口；對客戶辦理的期權業務風險敞口，銀行一般也會通過即期市場對其隱含的匯率風險進行對沖。因此，銀行對 3 月份遠期淨結匯和期權隱含淨結匯進行對沖時，也相應會給即期市場帶來結匯。

3 月份銀行代客天量遠期淨結匯的背後，是遠期售匯簽約額的不斷萎縮，當月遠期售匯僅 301 億元人民幣，創數據歷史新低。去年 8 月重啟遠期售匯風險準備金，給企業的遠期購匯帶來額外成本，部分需求轉移至期權進行遠期購匯；不過，隨著 3 月期權也出現隱含遠期淨結匯，進一步確認了市場預期確實出現轉變。

3 月間人民幣即期匯率延續 2 月以來的穩定走勢，多數時間在 6.70-6.73 區間窄幅波動。一季度間，人民幣累計走升 2.39%，逆轉此前三個季度連續下跌態勢。

招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽認為，3 月份衍生品市場出現的淨結匯放量，實際上就是企業預期變化的一種表現，「特別是外貿企業，在中美談判預期轉變以後，還是願意在這個位置上結匯。」