紐約匯市 — 零售銷售數據推助美元走強

週四 (18 日) 最新數據顯示，美國 3 月零售銷售額增幅創 2017 年 9 月以來最高，降低經濟衰退預期，美元走強。

週四 (18 日) 追蹤美元兌一籃子主要貨幣的美元指數 (DXY) 上揚 0.46% 報 97.46。

美國商務部今 (18) 日公布最新數據，受惠於汽車銷售、加油站營業額增加，3 月整體零售銷售成長 1.6%，優於預期的 1%，創 2017 年 9 月以來最大增幅，強勁的數據說明消費者可能繼續推動經濟，該數據出爐後，美元應聲上揚。

英鎊兌美元下滑 0.39%，報 1.2987；歐元兌美元下跌 0.58%，報 1.1230。

儘管英國退歐的不確定性導致支出下降的擔憂，英國零售銷售強勁，但復活節假期期間，英國脫歐暫時缺乏進展，但其不確定性仍令英鎊承壓。

英國統計局週四公布，英國 3 月消費價格指數 (CPI) 增長 1.1%。

FXEMPIRE 分析師 Christopher Lewis 表示：「英鎊在週四交易時段開盤嘗試反彈，已向 1.30 水平邁進，這是我們應該關注的水平，短線阻力為 1.3133，但缺乏英國脫歐利多消息推動，我懷疑市場更有可能看到英鎊走跌，並來到 1.27 水平下方。」

此外，德國 4 月製造業 PMI 初值 44.5 ，創近 9 個月以來的首次反彈，遜於預期的數據導致歐元下跌。

匯豐外匯策略全球主管 David Bloom 稱，美歐之間的利差，借歐元並買美元或許是目前最不錯的利差交易。

新興市場方面，美元兌土耳其里拉上漲 1.2%，美元兌南非蘭特上漲 0.5%。