只漲一日？ 人民幣回測6.7支撐

中國外匯交易中心公布今 (18) 日人民幣對美元匯率中間價為 6.6911，調升 199 個基準點。

而在昨日人民強勢突破 6.7 關卡後，今天人民幣則呈現回貶，截至 10:10，離岸人民幣兌美元匯率報 6.691，貶值 136 個基準點，幅度 0.2%，再度回測 6.7 的整數關卡。

圖: 東方財富網, 離岸人民幣走勢日線圖

在岸人民幣報 6.6925，貶值 45 個基準點，幅度 0.07%。

圖: 東方財富網, 在岸人民幣走勢日線圖

昨 (18) 日，人民幣兌美元創下七周新高，交易員指出最新公布的中國第一季 GDP 和工業增速等一系列總體經濟數據優於預期，人民幣基本面好轉，這也帶動非美貨幣反彈。

而離岸人民幣的強勢升值，也刺激在岸人民幣報價，不過能否打破目前的橫盤整理區間還需進一步觀察後續買盤力道。

中國市場逐漸受到市場重視，加上中國政府不斷對外推廣人民幣交易，根據倫敦金融城 (City of London Corporation) 周三公佈的報告顯示，去年第四季，倫敦人民幣日交易量年增約 50%，逾人民幣 760 億元。其中，美元兌人民幣日成交量已超越美元兌英鎊的日成交量。

目前市場對人民幣在歐洲交易時段表現強勁的興趣，使得人民幣交易比重已約占 30%。

即便如此，根據環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 今年 1 月公布的報告顯示，人民幣在國際支付中所占的比重仍然很小，只有 2.15%。