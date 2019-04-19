〈每日外資外匯觀點〉經濟數據助燃美元漲勢 建議利差交易借歐元買美元

美國周四公布三月零售銷售數據表現強勁，上周初請失業金人數降至 50 年來最低水平，美元指數一度挑戰 10 個月高點 97.5；而疲軟的歐洲經濟數據則打壓歐元表現，更使美元強勢走高具備推升的動力。

Faraday Research 高級分析師 Matt Weller 表示，美國三月零售銷售數據月增率飆升 1.6%，創下 2007 年 9 月以來最大增幅，高於市場預期的 1%，反映美國經濟穩健。

從技術面來看，美元指數正處於上升三角形的整理形態，一旦突破前波高點 97.70，將預示美元出現噴發式的反彈。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

由於復活節假期的緣故，許多市場周五及下周一休市，消息面的缺乏可能暫時抑制美元的升勢，展望下周，美國發布第一季 GDP 初值，預期將再度成為美元上漲的催化劑。

由於美國三月零售銷售數據強勁反彈，以及失業人數再次跌至歷史新低，荷蘭國際銀行、摩根大通、高盛同步調升美國第一季 GDP 預估。荷蘭國際銀行預計美國第一季經濟成長率為 2.5%；摩根大通由 2.0% 調升至 2.9%；高盛由 2.1% 調升至 2.4%。

另一方面，德國 PMI 數據及歐元區 PMI 報告相繼出爐後，歐元兌美元跌勢加劇，外媒報導，投資人開始進行多頭平倉。

匯豐外匯策略全球主管 David Bloom 表示，由於美、歐之間的利差，借入歐元並買入美元或許是當前最棒的利差交易。