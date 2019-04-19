鋅市場發出矛盾信號 中國正是原因所在

鋅市場發出了矛盾的信號，以至於有些交易商認為市場面臨十多年來最嚴重的供應緊張局面，有些則認為出現供應過剩跡象。

一方面，倫敦金屬交易所 (LME) 現貨合約大幅溢價，暗示鋅的市場供應極度緊張。與此同時，將半精煉礦石加工為鋅的加工費大幅上漲，預示鋅供應充裕。

處於價格前景兩極分化核心的因素是中國，雖然加工費大增提升了盈利空間，但當地冶煉廠面臨著增產困境。

中國許多小冶煉商受到信貸和更嚴格的環保要求制約，而且事實證明克服起來非常困難。在這種瓶頸緩和前，即便礦石供應日益過剩，LME 鋅短缺的局面勢必還將持續下去。

「押注中國冶煉行業接下來情況，成功機會有 50%，」金屬貿易公司 Freepoint Commodities 的分析師 David Wilson 在倫敦接受電話採訪時說。「如果開始看到現貨加工費下降，我同意這將意味著鋅的供應緊張高峰已經結束，但我不相信會下降。」

這些矛盾信號變得越來越極端，而且一段時間來成了鋅市場的一大特征，導致 LME 價格大幅波動。去年鋅價跌去超過 25%，因為分析師警告稱新開采的礦石將帶來充沛供應。然而，由於價差偏緊和庫存持低表明尚未出現供應過剩狀況，鋅價進入 2019 年以來又反彈了 15%。

LME 現貨鋅與次日到期合約之間的 tom-next 差價在上周短暫觸及 60 美元溢價，創出 2006 年以來最高水平。

在正常市場條件下，這個差價往往是現貨小幅貼水狀態。反之則是短期供應緊張的典型標誌，這種情況下，現貨買家被迫支付高額溢價，以在短時間內吸引賣家進入市場。

面對如此高的現貨溢價，LME 庫存大大增多，短期內緩解了買家壓力，波動率隨後在本周再度飆升。鋅價本周累計下跌 5.7%，至每噸 2,758 美元，勢創八個月以來最大單周跌幅。這提醒了人們，LME 供應狀況對於鋅市場更廣泛的前景有多麼重要。

LME 可用庫存本周雖然增加了近 50%，達到 70,575 噸，卻仍接近 3 月底觸及過的 40,650 噸歷史最低點。庫存需要更大幅度的上升，才能真正結束交易所供應緊張的情況。Freepoint 的 Wilson 表示，與此同時，價格和價差劇烈波動似乎仍將是常態。

「必須注意加工費情況，」他說，若費用下降將表明中國冶煉行業正克服生產瓶頸。「這是你唯一可以信任的指標。」