【富邦期貨】全球金融市場日報

富邦期貨 2019年4月18號16點52分

《台指期日盤走勢分析》

費城半導體指數持續走高，加上鴻海董事長郭台銘宣布參選總統，激勵鴻海今日股價跳空開高，一度大漲逾 5%，推升早盤台股跳空開高，不過今日亞股走勢疲弱，鴻家軍買盤不繼同時賣壓湧出，指數於午後翻黑走跌，不過台積電維持法說前多頭行情提供支撐，加權指數收盤下跌 0.32%。

《國際金融市場焦點分析》

消息指出，美中雙方最快可能 5 月底或 6 月初簽訂協議，同時川普表示他對於美中貿易會談能夠成功懷抱希望，不過今日亞股並不平靜，北韓媒體報導金正恩觀摩與指導新型戰術導引武器的試射，同時三星即將開賣的摺疊手機傳出螢幕破裂災情，衝擊今日韓股下跌超過１％；中國Ａ股方面也遭遇利多不漲的情形，兩市下跌均超過千股，權重股幾乎都熄火，盤面僅零星板塊輪番拉抬，尾盤震盪收跌。

《國際商品市場焦點分析》

美國能源部 4 月 17 日公佈的數據顯示，截至 4 月 12 日，美國商業原油庫存較前週減少 140 萬桶至 4.552 億桶，優於市場預期，加上美國當週汽油庫存減少 120 萬桶至 2.280 億桶，蒸餾油庫存減少 40 萬桶至 1.277 億桶，在原油及成品油庫存皆出現減產影響下，帶動昨日數據公佈時原油價格走高，不過受到美股保健類股重挫影響，使得風險情緒出現降溫，帶動輕原油及布侖特原油昨日同步收跌。

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