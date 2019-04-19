【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

台積電法說釋出正面的訊息，今日股價開盤便跳空上漲逼近 2%，不過行情也隨之結束，股價逐步走低，甚至一度翻黑，而鴻海董事長郭台銘在宣布角逐總統大位後，股價連續兩天走跌，大立光也委靡不振，不過金融股今日回神，配合傳產類股，支撐加權指數勉強收紅盤。

《國際金融市場焦點分析》

雖然歐元區製造業數據持續疲弱，不過美國 3 月零售銷售創下 2017/9 以來最大增幅，則是提振了市場對經濟前景的信心，美股四大指數週四再度收高，為今日亞股提供支撐，早盤上証指數在券商、保險走強下快速拉升，不過量能未能放大，隨後養殖、軍工、水泥及有色金屬板塊紛紛回落，上証一度翻黑，午後 5G 概念及石墨烯再度崛起，券商股也在尾盤持續拉升，支撐上証指數及 A50 期貨同步走高。

《國際商品市場焦點分析》

美國對伊朗制裁的豁免，僅剩兩週就要到期，市場猜測川普下一步行動，可能將不會進行豁免，帶動市場擔憂原油供給將會出現減少，加上原油鑽井平台仍持續減少，美國原油供給增速將有望出現走跌，此外，美國零售消費數據表現優於市場預期，創下 2017 年 9 月以來最大增幅，利多消息激勵下，帶動昨日輕原油及布侖特原油同步走高。

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