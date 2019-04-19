日本上年度核心CPI上揚0.8% 未達央行2%通膨目標一半水準

日本總務省在週五 (19 日) 公布了 2019 年 3 月的全國消費者物價指數 CPI(2015 年 = 100)。在去除食物後的總指數表現為 101.5，和去年同期相比上升了 0.8%，與上 (2) 月維持在相同水準 (經季節性調整)。核心 CPI(不含食物及能源) 為 101.3，和去年同期相比上升 0.4%，同樣與上 (2) 月維持相同水準 (經季節性調整)。

在同時公布的 2018 年度 CPI 方面，在去除食物後的總指數為 101.2，較上年度上升了 0.8%。雖然在外食方面的價格上揚醒目，但是由於行動電話的帳單價格出現下跌的緣故，在整體表現上與日本央行的目標 2%，還有一段相當的差距。核心 CPI(不含食物及能源) 為 101.1，較上年度上升了 0.3%。

日本在外食的價格方面出現上揚 (圖: AFP)

而在 2019 年度方面，預期在通訊費用上將出現更大的降幅，還有免費的幼兒托嬰教育政策即將上路，種種抑制物價上揚的因素居多，預估通膨水準將會原地踏步。

日本自 2008 年的 1.2% 以來，已經連續 10 年，在通膨表現上未能突破 1% 關卡。而在 2014 年度時，在撇除因消費稅由 5% 調升至 8% 的影響後，同樣未能突破 1%。

在影響日本 2018 年度物價上漲的出要項目上

汽油 (年增 9.8%)

天然氣 (年增 5.0%)

醫療 (年增 2.9%)

國外旅遊套裝行程 (年增 9.9%)

外食啤酒 (年增 1.6%)

原油價格在 2018 年秋天之前，都維持在高價水準之故，造成水電瓦斯等價格上揚。外食產業也因為人事費用及原物料上漲，出現了 1% 以上的上揚。消費者在荷包變薄的緣故下，在非必要消費上多所節制，也造成了部分商品價格調降。

在影響日本 2018 年度物價下跌的主要項目上

行動通訊費用 (年減 4.5%)

手機 (年減 1.8%)

吸塵器 (年減 14.7%)

微波爐 (年減 5.4%)

行動通訊費用的調降，造成了最大影響。由於業者間的削價競爭，整體下滑了 4.5%。而在 2019 年度，同樣的傾向也將持續進行。NTT DoCoMo 在 2019 年 4 月 15 日時，就宣布在 6 月時將推出降幅最多達 4 成的方案。

BNP 巴黎證券的首席經濟學者河野龍太郎認為，行動通訊費用的調降，將會為

扣除食物後的 CPI 總指數帶來 0.3 的點數下滑。

預計在 2019 年 10 月上路的免費幼兒托嬰教育政策，日本內閣府也預估將會在 CPI 總指數帶來 0.3 個點數的下降。

而光是這兩項因素，就等同 2018 年度的物價上漲幅度，也就是 0.8%。

日本政府預估，在包含消費稅增稅影響的 2019 年度的通膨表現，將為 1.1%。經濟合作暨發展組織 OECD 的看法，則是認為日本 2019 年度的通膨表現，在去除消費稅增稅的影響後，將停留在 0.7% 水準。