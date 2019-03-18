反通膨壓力擴張 星展估台灣今年通膨率將跌破1%

星展銀行今 (18) 日發布報告表示，受反通膨壓力擴張影響，台灣通膨情形比預期溫和，因此調降對今年台灣通膨率預估，從原本的 1.0% 調降至 0.7%，明年預估則維持 1.0% 不變。

星展集團經濟學家馬鐵英表示，從總經數據來看，台灣今年前 2 月的總體通膨率從去年第 4 季的 0.5% 降至 0.2%，受到反通膨壓力擴張因素，因此下修通膨率預估。

馬鐵英進一步指出，通膨率下降也連帶讓核心通膨率跟著放緩。所謂的核心通膨率是指，實際通脹率扣除食品價格與能源價格波動後的通貨膨脹率。

在油價部分，星展集團認為，受惠全球風險情緒升溫，中國政府政策刺激經濟成長，加上美中貿易協商轉趨樂觀，帶動油價反彈。

星展集團預期，在 OPEC 國家減產、美國對伊朗的制裁豁免將在 4 月底到期，預估油價可望持續走揚，其中布倫特原油價今年上半年預估每桶落在 65 美元區間，下半年可能漲至每桶 70 至 75 元，但儘管油價可望上揚，但全年能源價格通膨成長率仍約是 0%。

至食品價格變動部分，星展集團表示，台灣食品價格變動常發生在颱風季節，受到蔬果供應衝擊而上漲，舉例來說，2012 年、2016 年颱風季食品價格分別上漲 4% 到 5%。在此基礎假設情形下，預期台灣食品價格今年通膨率約 2%，較去年呈現微幅上升。