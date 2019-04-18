JEITA：4K電視出貨量年增31.8% OLED電視銷量持續成長

日本電子情報技術產業協會 (Japan Electronics and Information Technology Industries Association，JEITA) 在週四 (18 日) 公布了日本民生用電子機器，在 2019 年 3 月份的出貨統計數據，以及 2018 年度 (截至 3 月底止) 在日本國內的總出貨金額。2018 年度在日本國內的出貨金額年增 0.7%，為 1 兆 3213 億日圓，是近 2 年內首度優於上個年度的表現。然而在整體上，並未出現拉抬的走勢。

在電視機的表現方面，2018 年度的銷售金額微微增加 0.3% 至 6527 億日圓。同樣也是在近 2 年內首度優於上個年度。電視機的零售價格雖然出現下跌，但是在銷售台數上則是彌補了售價的減少。

由於面板價格走弱，還有各家公司推出低價的自有品牌，以及國外廠商大舉進軍日本市場，都讓日本的消費者在價格上更加的斤斤計較。雖然電視尺寸逐漸走向大型化，內建功能也愈來愈多，價格卻是更加實惠。

過去日本政府在 2009、2010 年度時，曾經實施節能家電補助；還有適逢電視訊號數位化，電視機出貨額連續 2 年超過 20%。反觀目前日本國內雖於去年展開 4K‧8K 節目的播放，但是在相關電視的銷售成長上，則是未見當年的榮景。

而在 2019 年 3 月的電視出貨量方面，年減 2.2% 至 47.4 萬台。29 吋以下年減 13.8% 至 9.9 萬台，30 – 39 吋為 10.7 萬台，40 – 49 吋為 14.4 萬台，50 吋以上年增 24% 至 12.5 萬台。

在出貨占比上，29 吋為 20.8%，30 – 39 吋為 22.5%，40 – 49 吋為 30.3%，50 吋以上為 26.3%。

4K、OLED 電視已漸成日本市場主流 (圖: AFP)

4K 電視的出貨量年增 31.8% 至 23.4 萬台，占 3 月整體電視出貨量的 49.5%。出貨金額為 335 億日圓，占 3 月電視出貨金額的 76.2%。

OLED 電視的出貨量為 2.8 萬台，出貨金額為 82 億日圓。

而可收看 4K‧8K 畫質衛星電視節目的電視機出貨量為 7.2 萬台，出貨金額為 101 億日圓。自開始銷售以來，共累計售出 43.1 萬台，累計銷售金額為 662 億日圓。