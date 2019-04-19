日產NISSAN：日經報導減產15%非事實！ 股價跌幅縮小

彭博報導，日產汽車 (7201-JP) 在週五 (19 日) 發出聲明，對日經新聞在同日的報導內容作出否認。日經新聞在同日的報導中指出，日產已經正式決定 2019 年度的全球生產台數，將會比 2018 年度所作出的估算，減少約 15% 至 460 萬輛水準。

日產汽車在同日下午發出聲明，表示日經該則報導「完全與事實不符」，作出了強烈抗議。並說明有關 2019 年度的生產計劃，會在 5 月 14 日的公司決算發表時公布。

日產股價受到這則聲明影響，縮小了下跌幅度。該公司股價在週五 (19 日) 的跌幅，在盤中一度創下今年 3 月 27 日以來的下滑水準，跌了 3.07% 至 931.3 日圓。最後以下跌 2.24%，股價 939.3 日圓作收。

(圖: Investing.com)

日經在該則報導中提到，由於日產 2018 年度在北美等市場的表現不佳，估計產量與銷售額皆遜於上一年度。產量出現 4 年來的首度減少，且預估 2019 年度的表現還會更差。問題出在新車款的數量不足，還有因為折扣的關係而降低了品牌價值。另外在前董事長高恩擴大營運的經營方式上，也在路線作出了修正。

對這樣的報導內容，日產發言人 Nicholas Maxfield 表示，那並非公司所發表的內容，對該則純屬臆測的報導不予評論。

SMBC 日興證券的分析師木下壽英在 19 日的報告中提到，假設實際銷售台數的減少程度與報導相同，預估在營收上將會出現 1500 - 2000 億日圓程度的影響。隨然靠著減少庫存與壓低成本，多少可以減輕影響，但是卻給人「規模超乎預期」的印象。

由於中國景氣衰退影響，日產在先前調降了，在中國市場與東風汽車的整體銷售目標。在 2022 年前的目標台數，由原本的 261 萬輛，調降 8% 以上至 239 萬輛。

而去年 2018 年在中國的銷售台數，則是年增 3.4% 至 156 萬輛。