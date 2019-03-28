庫存陸續去化完成+新品上市 微星Q2毛利率可望回溫

電競大廠微星 (2377-TW) 今 (28) 日召開法說會，微星董事長徐祥表示，大部分的顯卡舊庫存，預計第 1 季就會去化完成，第 2 季在輝達新品上市效應帶動下，加上各類零組件價格近期持續下降，毛利率可望回升至 14-15% 的正常水位。

微星去年第 1 季受惠挖礦需求貢獻，營收與獲利雙雙走強，惟 4 月起意識到市場需求趨緩，第 3 季積極去化挖礦顯卡庫存，使毛利率表現開始受影響，第 4 季更加大庫存去化力道，盼能在旺季銷售更多積累的庫存，也因此影響獲利表現。

不過，徐祥表示，目前 1060 以上顯卡舊品庫存，幾乎已於第 1 季清理完畢，應為市場中庫存去化最快的，且大部分的庫存預計第 1 季就會去化完成，雖然同業手中仍有些庫存，可能干擾整體市場狀況，但將不會殺價競爭，會注重品牌銷售，預期舊品清理完後，整體毛利表現會回歸正常水準。

展望第 2 季，徐祥指出，輝達近期推出的平價款 GTX 1660Ti、1660 系列等新品，目前仍在趕貨中，也帶動中低價產品 RTX 2060 的銷售，看好輝達近期新品成長力道可期，且除樂觀看待銷售動能外，也認為 ASP 會有很大的提升。

整體而言，徐祥認為，第 2 季在新品上市效應帶動下，加上各類零組件價格近期持續下降，毛利率可望回升至 14-15% 的正常水位，雖然第 2 季為傳統淡季，但在排除挖礦因素下，今年第 2 季營運會比去年同期樂觀，且目標全年電競筆電營收年增達 1 成，ASP 也可望提升 1 成左右。

總經理江勝昌表示，目前看來，第 1 季營收與獲利均有達標，獲利已出現回溫情況，第 2 季盼能彌補去年同期挖礦商機帶來的營運缺口，甚至有機會再衝高，他並表示，對今年電競筆電表現寄予厚望，預期在新品與電競筆電帶動下，今年營收將成長，獲利可望維持水準。