台塑Q2迎產品需求旺季 法人估EPS上看1.6元

台塑 (1301-TW) 第 1 季稅後純益季增近 2.5 倍，每股純益達 1.28 元，第 2 季由於開工率較上季增加，加上步入產品需求旺季，營收可望較第 1 季成長，不過，由於首季帶動營運成長動能的 PVC 產品，庫存回補力道趨緩，法人估台塑第 2 季營業利益將與上季持平，每股純益上看 1.6 元。

台塑第 1 季受惠 PVC 價格上漲，原料乙、丙烯價格下跌，利差擴大，帶動首季稅後純益季增近 2.5 倍，每股純益達 1.28 元，單季 EPS 表現僅次於台化的 1.46 元。

展望第 2 季，台塑董事長林健男指出，第 2 季適逢亞洲輕油裂解廠密集歲修期，共有 10 家廠歲修，影響乙烯減少 87 萬噸，供應吃緊，加上第 2 季為汽車、家電、塗料、食品包裝等需求旺季，有利產品銷售，且台塑僅有 2 廠歲修或工檢，預估開工率 95%，將高於第 1 季的 90%，營收將較首季成長。

法人則認為，中國政府 4 月起降低製造業增值稅率，加上美中貿易談判日趨明朗，可望刺激需求，但在 PVC 庫存回補力道不如首季下，營業利益可能與首季持平，雖然在利差與產能利用率提升下，台塑化轉投資收益可望大幅季增，但台塑美國轉投資將受到 PVC 與氯鹼工廠歲修影響，預估台塑第 2 季每股純益將上看 1.6 元。

台塑第 1 季合併營收 530.12 億元，季減 5.9%，年減 2.13%，為近 7 季低點；稅後純益 81.41 億元，季增 249.1%，年減 31.5%，每股純益 1.28 元。