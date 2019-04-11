劍麟、麗清看好 汽車安全零件與LED車燈滲透率 可望優於整體車市成長

中國車市仍處在去庫存階段，市場買氣疲軟，衝擊第 1 季多數台汽車零組件業者業績表現，不過，劍麟 (2228-TW)、麗清 (3346-TW) 均表示，隨著安全零組件、LED 車燈滲透率持續提升，可望優於整體市場銷售成長幅度。

中國商務部為提振中國新車市場的銷售表現，4 月初正式發布一連串的利多政策，包括將採取降低增值稅、推進汽車平行進口、取消二手車限遷政策，以及推動汽車改裝等。

劍麟第一季合併營收 10.9 億元，年增 7.99%，主要是因汽車事業部旗下安全零組件需求穩定。

劍麟指出，中國政府為推動汽車銷售的成長祭出一系列措施，除了可期待買氣逐漸回穩，隨著平均每車安全配備滲透率的提升仍將高於新車銷售的成長，公司業績表現可望優於整體市況。

而麗清是中國最大 LED 車燈模組廠商，受到中國車市買氣低迷拖累，第一季合併營收創 6 個季度來低點，年減 7.14%。

麗清指出，LED 車燈產品在節能環保和車用電子技術創新兩大領域上保持優勢不變，平均每車配備的滲透率正逐漸提升，有助緩和目前 LED 車燈模組產品在單一車款出貨量受市場影響減少的情況。

麗清強調，目前正積極提升合資品牌車廠營收比重，降低中國自主品牌車廠銷量波動過大的不確定性因素。