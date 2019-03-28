本田、日野將入股豐田和軟銀合資公司

為了開發自動駕駛技術，本田汽車 (Honda)、日野 (Hino) 將加入豐田 (Toyota) 汽車與軟銀 (SoftBank Group Corp) 的合資企業 Monet。

Monet 表示，根據協議，擁有豐田多數股權的本田和日野將分別對該公司出資約 2.5 億日圓 (227 萬美元)，並持有 Monet Technologies 約 10％的股權。

去年，日本科技和電信集團 SoftBank 和豐田成立了合資企業。由於汽車製造商和科技公司爭奪自動駕駛汽車的主導地位，並期待人們開車減少的未來，它將在優步，滴滴出行和 Lyft 主導的乘車共享領域展開競爭。

Monet 計劃 2020 年底前，利用豐田已推出的次世代共享電動概念車 e-Palette，設計出一能夠營運自駕汽車的平台，期望未來能成為公共運輸工具。

Monet 指出，日野和本田的完成出資後，軟銀將持有 Monet 約 40.2% 的股份，遠比公司成立時的 50% 要低，而豐田的股份將自 49.7 降至 39.8%。

軟銀集團創辦人兼首席執行長孫正義表示，透過視野基金 (Vision Fund0 的投資，軟銀已計畫對共享汽車的自駕部門出資，其中 90% 共享叫車服務公司包含了優步 (Uber)、滴滴出行 (Didi)、馬來西亞的 Grab 還有印度 Ola。