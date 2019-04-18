看好中國雷達市場 雷達晶片廠搶攻資

自駕汽車的熱潮也帶動了汽車雷達市場，荷蘭晶片廠恩智浦和德國英飛凌兩大替汽車提供 77Ghz 的雷達晶片廠，最近接連宣布將雷達開發業務拓展到中國。

本月 9 日，英飛凌已先宣布，在奧地利林茲建設研發新雷達的研究基地，並將與當地的約翰開普勒林茲大學產學合作，專研於開發高頻雷達晶片。

而週三，恩智浦與隼眼科技 (Hawkeye Technology Co.) 簽署了一項合約，根據該合約，隼眼電子科技將提供其在 77Ghz 車用前視防撞雷達方面的專業知識，該技術通過使車輛識別車禍時的碰撞情況，提高汽車安全性，

恩智浦稱隼眼科技為：「走在中國汽車雷達領域前端的公司」

恩智浦車用娛樂解決方案總經理暨資深副總裁 Torsten Lehmann 說道：「這是一場人才爭奪戰」

他在接受 EE Times 採訪時表示，在汽車工業裡，汽車雷達晶片鮮少為人所知，汽車毫米波更是開發困難，尤其從事開發汽車毫米波技術的工程師，更是少之又少。

恩智浦希望能夠搭上強勁發展的中國汽車市場，Lehmann 補充說：「對於恩智浦來說，能夠在中國找到像隼眼科技這樣的合作夥伴，簡直就像中樂透一樣」

隼眼科技不僅會提供 77Ghz 汽車雷達技術，更將與總部南京當地的南京東南大學毫米波國家實驗室，進行合作與研究，一同為大陸汽車市場打造產品。

研究將由國際電機電子工程師學會 (IEEE) 研究員，洪偉教授和東南大學毫米波實驗室主任主導。洪偉教授是毫米波理論，天線和射頻技術方面的專家。

恩智浦拒絕透露在隼眼科技的投資金額，不過透露目前公司持有隼眼「兩位數的少數股權」

雷達市場投資不足 淺力無限

VSI Labs 創辦人 Phil Magney 認為：「雷達是先進駕駛輔助 (ADAS) 和自動駕駛系統的首選感測器」雷達對於避免碰撞，主動式巡航，盲點偵測系統等相當重要。「自動駕駛分級系統從 L0 到 L5，雷達不可或缺」

但他也補充道：「在天氣方面沒有任何東西可以擊敗雷達，但雷達可說是一項投資不足的技術」

然而， Strategy Analysis 汽車群組研發總監 Ian Riches 表示：「許多人正在努力改善雷達，同時意味著也要將高解析，遠程，低成本的 LIDAR 感測器帶進市場裡」

加上更多一級代理商想在歐洲和中國的達到更高的安全等級，因此在自駕汽車上增加了自動緊急煞車系統 (AEB) 來識別道路上的潛在障礙，雷達晶片在 AEB 系統中的需求也隨之增長。

恩智浦成像雷達晶片

不過，汽車工業不只要尋找用於盲點偵測系統和 AEB 的雷達晶片。它還為每輛車安裝更多感測器。

恩智浦將此款達半導體稱為「三倍加速器」

(圖截自 EE TIMES)

Magney 觀察到：「雷達的最大問題是缺乏解析度。新的成像雷達晶片解決了這個問題」

恩智浦的 Lehman 表示，汽車代理商正在尋找有類似 LIDAR 雷達的解析度，以用於角度分辨率小於 1 度的成像雷達，以及每個經片具有四到五個甚至更多收發器的雷達，以提高解析度。

恩智浦聲稱其雷達芯片已經與前十大原始設備製造商合作設計。今天對雷達的強勁需求主要是由於每輛車增加了 4 到 6 個晶片。