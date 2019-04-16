Lyft跌跌不休 Uber未上市即遭專家唱衰 估值腰斬

Lyft (LYFT-US) 自 3 月 29 日上市以來，可謂一日行情，上一週跌幅近 20%，這週一又以可怕的 6% 跌幅展開本週跌勢。

該股價週一下跌 6.3% 創新 52 週低點，市值又縮水 10 億美元，降至 160 億美元。

分析師擔心，即將上市的 Uber 會讓 Lyft 的股價更進一步下跌。Uber 預計尋求估值 900 億美元至 1000 億美元，且其業務性質比 Lyft 複雜許多，因此 Uber 路演掌聲肯定更多。

投資者相當重視 Uber 比 Lyft 複雜的這一點，因為 Uber 在 S-1 文件中敘述了多種汽車共乘以外的業務，且在 63 個國家、700 多個城市中有營運點，不像 Lyft 僅專注在交通方面的業務，也只在美國和加拿大營運。

Wedbush 證券分析師週五提到，投資者等待 Uber 路演並進一步探知全部的財務指標之際，Lyft 的股價可能會持續承受壓力。該券商給予 Lyft「中立」的評級，12 個月目標價為 80 美元。

「我們認為，未來市場份額的爭奪戰會得到平衡，要讓投資者開始擔心錯過『下一個亞馬遜』之前，Lyft 還有很多事要努力，還有很長的時間，但我們仍認為 Lyft 處於有利的位置，可以利用這個豐厚的市場機會。」

儘管如此，分析師還是難以比較這兩家公司，許多分析師仍不確定 Uber 是否值得較高的 IPO 估值，因為 Uber 仍維持重大虧損，且部分分析師也持續質疑這兩家公司的估值。

估值專家和紐約大學教授 r Aswath Damodaran 上週表示，Uber 和 Lyft 的核心業務客戶端和司機端都依賴「自由代理商」。

「他們知道，他們的業務絕對沒有黏性，這是我對共乘業務最基本的問題，不只是 Lyft。」

Uber IPO 是否會重蹈 Lyft 覆轍

針對即將上市的 Uber，一位估值專家認為，Uber 實際價值可能比 IPO 估值低許多。

雖然 Uber 計畫尋求估值 1000 億元，換算為每股 95 美元，但紐約大學 Stern 商學院教授 Aswath Damodaran 卻以兩種計算方式得出降低了約莫 40% 的估值，一種為傳統計算方式「由上而下 (Top-Down)」的估值，另一種為基於平台用戶數 (即騎乘者) 的計算方式。

第一個計算方式得出 Uber 估值約等於 617 億美元，亦即每股 54 美元，但現在總股數還不夠明確，一旦公司更動招股說明書就會有變異。第二個計算方式得出 Uber 估值 586 億美元，亦即每股 51 美元。

「股市是定價遊戲，而非價值遊戲，像這一類的年輕公司就全靠情緒和動力推漲價格。」Damodaran 受訪時回答。