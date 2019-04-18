承諾未達標？威州州長：想與鴻海重談合約

美國威斯康辛州 (Wisconsin) 州長 Tony Evers 週三 (17 日) 表示，預期鴻海不會實現該州的就業創造目標，正考慮與鴻海重談合約。

威斯康辛州州長 Tony Evers 週三表示，很明顯地雙方達成的協議已不再有效，因此我們將鴻海人員合作，當然也將與威斯康辛州經濟發展公司合作研究如何談判，達成一套新的合約內容。

威州 2017 年向為鴻海提供 40 億美元的州和地方稅收優惠政策，吸引鴻海入駐該州興建工廠與辦公室。蘋果主要供應商鴻海當時承諾，將在威州投資 100 億美金 (約 3000 億台幣) 打造 10.5 代 LCD 廠，為當地創造 13000 個就業崗位。

威斯康辛州州長 Tony Evers 今年 1 月上任。(圖：AFP)

郭台銘近日重申，威州廠將於明年 5 月試產，於第四季量產，現階段除了蓋廠以外，也把美國當地青年送至台灣培訓，協助扶植當地產業與提供工作機會，未來還可能擴大布局 OLED/Micro LED 產線。。

然而，威斯康辛州州長 Tony Evers 週三卻指出，鴻海正縮減所做事情的影響範圍，讓他很難想像這能創造 1.3 萬個工作崗位。

Tony Evers 補充：「我們正處於這樣一個階段，我們相對確信鴻海威州項目會比最初預設的經濟規模小得多，這似乎是每個人都同意的狀態。」

鴻海威州項目是在前共和黨州長 Scott Kevin Walker 以及美國總統川普的支持下開始進行。

鴻海威州廠項目是在共和黨州長 Scott Kevin Walker 和美國總統川普 (中) 的支持下開始進行。(圖：AFP)

去年 11 月威州大選上演大翻盤，民主黨 Tony Evers 以極小差距擊敗 Scott Kevin Walker，威斯康辛州州長 Tony Evers 今年 1 月上任。

Evers 早前承諾要讓鴻海對其缺乏進展負責，因為威州廠發展進展緩慢，多個衛星辦公室仍然無人入駐，尚未達到創造就業機會或投資補貼所需的目標。

今年一月底傳出，鴻海正重新評估在美國威斯康辛州投資計畫的內容，未來威斯康辛州的廠區可能將改作為研發與設計的「技術中心」並放緩招聘腳步。

二月初，鴻海董事長郭台銘在與美國總統川普熱線過後，鴻海隨即發布聲明，宣布將持續推動美國威州投資 100 億美元的設廠計畫，將會繼續擴大對威州和美國人才的投資，但該聲明並未指出將提供當地哪類型的就業機會。