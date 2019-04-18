南韓央行維持利率1.75%不變 符合預期

儘管通膨壓力下降，但由於對經濟放緩的持續擔憂，南韓央行週四 (18 日) 維持 4 月政策利率 1.75% 不變。 去年 11 月南韓央行升息 1 碼之後，已經連續第 5 個月維持按兵不動態勢。

央行做法符合外界預期。在美中貿易緊張局勢下，南韓經濟出現出口與就業下滑，連帶影響國內消費數據不振。

南韓經濟高度依賴出口，但 3 月份出口僅 471 億美元，低於去年同期的 513 億美元，為連續第 4 個月出口下滑。

儘管通膨似乎受到抑制，但南韓沒有快速調整利率政策的必要。南韓的消費價格，上個月出現近 20 年最低的上漲數據。

南韓統計局公布，3 月份消費者物價指數較去年同期增 0.4%，是此數字連續第 3 個月低於 1%，也寫下 1999 年 7 月以來最低，當時的 CPI 僅上漲 0.3%。

國際貨幣基金 (IMF) 上個月發布報告，認為南韓經濟面臨短期及中期的阻力，需要政策採取行動。

IMF 主張，南韓央行應該採取明確寬鬆的貨幣政策立場，政府當局也應採取緊縮的宏觀審慎政策，以保持金融部門的彈性。

IMF 對 2019 年南韓經濟成長的預期，則維持 2.6% 不變，與 6 個月前的預測持平。去年 10 月，IMF 指出美中貿易戰之下，南韓經濟成長前景變差，因此將成長預測由 2.9% 下調至 2.6%。