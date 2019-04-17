〈鉅亨觀點〉郭董參戰2020 鴻海集團面對的三大挑戰

鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘今 (17) 日宣布，參加 2020 年總統大選前的黨內初選，不過對鴻海股東來說，鴻海接下來恐面臨接班人選、轉型推動甚至是新經營團隊的磨合等多重挑戰；郭董未來將把重心放在總統選舉上，如何兼顧鴻海集團長遠發展，郭董恐怕要先跟股東交代清楚。

郭台銘近日連連拋出震撼彈，從前天表態退居二線、到昨天考慮參選、今日宣布參加國民黨黨內初選，每個動作成為市場關注焦點。

雖然郭台銘近日頻頻表示，將退居二線，但面對媒體追問，接下來鴻海的經營規劃，郭董並未給予正面回應，對小股東來說，不免多了幾分擔憂。

依郭台銘的想法，雖然公司日常運作交由董事會處理，但他依然掌握集團營運大方向，不過隨著投入初選、甚至可能挑戰 2020 年總統大選，郭董恐怕很難兼顧公司與總統選舉，對集團運作來說，是不確定性。

尤其，過去郭董親自跑客戶，與客戶培養深切的關係，郭董退位後，接班人選如何搞定客戶，並持續與客戶維持良好關係，是經營團隊的重要考驗，且智慧型手機市場成長力道趨緩，鴻海此時更沒有失去訂單的空間。

再者，鴻海集團規模龐大，過去鴻海事務郭董說了算，未來少了郭董的鴻海，公司重要決策、長期策略發展等事務，誰來拍板定案，也會對公司發展造成不確定性。

法人指出，這些因素，關鍵都圍繞在鴻海近年的轉型，此時鴻海轉型正處在進行式，鴻海近年朝工業互聯網、AI 8K+5G，或大步跨向半導體等，郭董選在此時退位，轉向政治圈，雖可給接班世代上前線面對挑戰，但對小股東而言，郭董恐怕還需講清楚，讓小股東心安。