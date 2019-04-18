WSJ: 川習簽約峰會暫定 5 月底或 6 月初登場

《華爾街日報》週三 (17 日) 報導，美國和中國貿易代表即將重啟新一輪面對面會談，雙方目標是在 5 月底或 6 月初舉行川習簽約峰會。

消息人士指出，美中重啟面對面會談的時程表出爐了，按照初步計畫，美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 將於 4 月 29 日那週再次親赴北京，中國國務院副總理劉鶴將於 5 月 6 日那週前往華府進行面對面會談，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 也會參與其中。

消息人士談到，美中貿易協議的談判仍持續進行中，若兩國貿易代表達成協議，可能會花幾週的時間敲定協議文本，並最早在美國聯邦節日「陣亡將士紀念日 (Memorial Day)」，即 5 月 27 日舉辦川習簽約儀式。

美國總統川普本月初 (4 日) 表示，美中達成貿易協議的可能性很大，預期將會在接下來四週內決定，透露談判已接近尾聲。

川普稱：「在接下來的四週內，或多或少的時間內，無論如何，美中雙方都可以宣布一些非常有意義的事項。」

梅努欽上週 (10 日) 表示，美中貿易談判持續獲得進展，執行機制上已有相當共識，但拒絕為談判設定時間表。

庫德洛週二 (16 日) 稱：「我們喜歡我們所看到的，但我不會在這裡做出預測。本週會有更多的會談，但在多個方面取得非常好的進展，包括執法問題。」

截稿前，白宮並沒有回應評論請求，一名美國貿易官員拒絕確認暫定的時間表。